Irish Whiskey Association ernennt Helen Mulholland zur Vorsitzenden

Die Irish Whiskey Association gibt bekannt, dass Helen Mulholland nun die Vertretung der gesamten irischen Whiskey-Industrie leiten wird. Helen Mulholland ist bereits seit 2022 stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung, nun tritt sie die Nachfolge des ehemaligen Vorsitzenden James Doherty an, dem Geschäftsführer von Sliabh Liag Distillers.

Für Helen Mulholland ist es eine weitere außergewöhnlich Auszeichnung und Anerkennung ihrer Arbeiten und Tätigkeiten in der Irish Whiskey Industrie. Während ihrer fast 30-jährigen Tätigkeit bei Bushmills Distillery erhielt sie den Titel als erste weibliche Master Blender in der Geschichte des irischen Whiskeys. Helen ist auch die erste Frau, die in die International Hall of Fame des Whisky Magazine aufgenommen wurde, und im Jahr 2020 erhielt sie als erste Frau einen Chairman’s Award der Drinks Ireland-Irish Whiskey Association für ihren herausragenden Beitrag zur Entwicklung der irischen Whiskeybranche und -kategorie. Zur Zeit ist sie Leiterin des Sligo-Destillerieteams von Sazerac, hier beaufsichtigt Helen Mulholland das globale Portfolio irischer Whiskeys, darunter Paddy und Michael Collins.

Helen Mulholland wird für einen Zeitraum von zwei Jahren als Vorsitzende der Irish Whiskey Association tätig sein