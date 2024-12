Neu bei Kirsch Import: Highland Park 18 y.o. im Ibisco Decanter, Comeback & Premiere bei Ben Nevis plus The Nikka Nine Decades

Bereits am heutigen Montag stellt im Ibisco Decanter seine Neuheiten dieser Woche vor. Neben dem Highland Park 18 yo im Ibisco Decanter von Signatory Vintage und dem Comeback & den Premieren bei Ben Nevis ragt hier natürlich The Nikka Nine Decades heraus.

Hier alle Details:

Preis-Leistungs-Kracher von den Orkney Islands:

Highland Park 18 y.o. im Ibisco Decanter

Signatory Vintage zündet schon vor Silvester ein Feuerwerk – nicht nur geschmacklich. Mit dem Highland Park 18 y.o. aus der Decanter Collection präsentiert der unabhängige Abfüller einen echten Preis-Leistungs-Höhepunkt für das Genussjahr 2024.

Highland Park produziert auf den sturmgepeitschten Orkney Islands seit über 220 Jahren einen der feinsten schottischen Single Malts. Für die zarten Torfnoten der Inselwhiskys sorgt geräuchertes Gerstenmalz vom Malzboden. Signatory Vintage verfeinerte den würzigen Rauch während der 18-jährigen Reifung in Hogsheads mit cremigen und fruchtigen Noten und fing alles bei kräftigen 52% vol. ein.

Highland Park 18 y.o. – Peated

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky

The Decanter Collection

18 Jahre

Dest.: 2006

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Hogsheads

52% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Comeback & Premiere bei Ben Nevis:

Ben Nevis 10 y.o. ist zurück & Glencoe brandneu

Am Fuße von Schottlands höchstem Berg wird offiziell seit 1825 Ben Nevis Single Malt gebrannt. Offizielle Abfüllungen der gleichnamigen Brennerei sind jedoch selten. Zu den Originalen zählt der Ben Nevis 10 y.o. Mit Müsli, Honig und Bienenwachs, einem Hauch Zitrusfrucht und herber Schokolade ist der weder gefärbte noch kühlfiltrierte Single Malt ein gelungenes Beispiel für West-Highland-Whisky – und jetzt wieder verfügbar.

Erstmalig erhältlich ist dagegen der Glencoe 10 y.o. Der Blended Malt Scotch Whisky ist eine Hommage an die atemberaubend schöne Landschaft von Glencoe. So facettenreich wie das Highland-Tal gestaltet sich auch der Geschmack: Holzige und nussige Aromen werden von intensiven Schichten aus Orangenmarmelade und Banane umhüllt, während Süße und Frucht am Gaumen in einen Strom aus dunkler Schokolade münden.

Mit dem Traditional Peated Malt brachte die Destillerie dieses Jahr einen beliebten Klassiker zurück. Erstmals 2011 als limitierte Edition abgefüllt, baut er anders als andere Whiskys von Ben Nevis auf Torfmalz – und ehrt damit die Zeiten, in denen Torf noch zur Beheizung der Darre genutzt wurde.

1.345 Meter über dem Meeresspiegel beginnt dagegen die Reise einer zentralen Zutat für alle Ben Nevis Whiskys: Wasser. Auf seinem Weg vom Gipfel des benachbarten Berges fließt es durch die Felsformationen des Coire Leis.



Dem kleinen See ist der Ben Nevis Coire Leis gewidmet, ein Einsteiger-Malt aus First Fill Bourbon Casks. Ölig und cremig, mit Birne, Aprikose, Karamell und Eichenwürze, zeigt er sich charakteristisch.

Ben Nevis 10 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencoe 10 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis Traditional Peated Malt

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ben Nevis Coire Leis

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Whisky aus 90 Jahren Nikka:

Mit Nine Decades auf Japans Whisky-Pionere anstoßen

Wenn man schon 90. Geburtstag feiert, dann standesgemäß: Mit Whisky aus neun Jahrzehnten zelebriert die Sonderabfüllung The Nikka Nine Decades das Jubiläum der japanischen Pioniere. Der World Blended Whisky kombiniert Malt- und Grain-Bestandteile aus den 1940er bis 2020er Jahren. Destilliert wurden diese in sechs verschiedenen Nikka-Brennereien von Yoichi bis Ben Nevis in den schottischen Highlands.

Mehr als 50 Whisky-Komponenten, darunter der älteste Malt Whisky von Yoichi und Miyagikyo sowie neuer Grain Whisky von Moji und Satsumastukasa, wurden ausgewählt, um Nikkas Erbe und Zukunft zu repräsentieren. Mit ungefilterten 48% vol. wurde der Premium-Blend in handgefertigte Flaschen gefüllt. Hergestellt wurden diese im Edo-Bori-Verfahren, einer aus Tokio stammenden Glasschnitztechnik.



Nur 964 der insgesamt 4.000 Stück gibt es in Europa – präsentiert in einer Display-Box, deren verspiegelte Innenseiten alle Master Blender würdigen, die in den letzten 90 Jahren an den enthaltenen Whiskys arbeiteten. Wer mehr über die einzelnen Bestandteile des Nikka Nine Decades wissen will, erfährt dazu alles in einer hochwertigen Broschüre.

The Nikka Nine Decades

Premium Blended Whisky

90th Anniversary Limited

Herkunft: Japan, Schottland

Fasstyp: Oak Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Eine üppige Süße von Apfelkuchen und Rosinen mit Röstnoten aus dem Fass führt zu einer sanften Rauchigkeit und dem nostalgischen Duft von antiken Möbeln. Komplexe und vielschichtige Aromen versetzen in das Warehouse, in dem der Whisky friedlich geschlummert hat.



Gaumen: Weiches Eichenholz mit großer Tiefe bildet die Basis und strukturiert den würzigen Zimt, die gerösteten Nüsse und die kräftige Zartbitterschokolade. Eine subtile Bitterkeit von Torf wird durch süße Aprikosenmarmelade und Ahornsirup ausgeglichen, während eine allgemeine Wärme den Eindruck erweckt, vor einem Kamin zu sitzen.



Nachklang: Sanfter Torf wird von einem vollen Körper mit süßen und sauren Noten umhüllt, die in einem sehr langen Nachklang eine angenehme Bitterkeit einbringen.