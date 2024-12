Schon in Runde 15 geht der Klassiker El Máximo des Importeurs Whiskymax aus Mainhausen. Der 14 Jahre alte Single Malt Whisky stammt aus einer nicht näher benannten Brennerei, reifte in einem Sherry Cask und kam mit mit 52,1% Vol. in die 211 verfügbaren Flaschen. Das Single Cask Release ist ab sofort im Fachhandel oder unter fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Der Klassiker geht in die nächste Runde –

WHISKYMAX präsentiert El Máximo No. 15 als Teil der Spirit & Cask Range – The Exceptionals

El Máximo – wörtlich übersetzt: der Maximale bzw. umgangssprachlich „der Größte“ – ist schon seit vielen Jahren nicht mehr aus dem Sortiment des Importeurs WHISKYMAX wegzudenken. Kontinuierlich arbeitet das Team um Marcel Uhrig und Daniel Brandenburg daran, die passenden Fässer und den perfekten Spirit für die einzelnen El Máximo Abfüllungen auszusuchen – und dabei haben die beiden schon immer die kommenden Abfüllungen im Blick.

Im Mittelpunkt der El Máximo Serie stehen grundsätzlich drei Dinge: ein Sherry Cask gereifter Whisky außergewöhnlicher Qualität, eine perfekt ausbalancierte Alkoholstärke und ein herausragender Geschmack. Während El Maxímo No. 14, der im Frühjahr sein Release feierte, ein Blended Malt Whisky war, handelt es sich bei der neuen Abfüllung um einen Single Malt – und wie immer wird die Brennerei nicht verraten.

Abgefüllt wurde der 14 Jahre alte Single Malt mit 52,1% Vol., das Single Cask Release ist limitiert auf 221 Flaschen.

Tasting Notes:

Aroma: intensive süße Früchte, die an eingelegte Kirschen erinnern und sich mit Milchschokolade und Kakaoanklängen verbindet

Geschmack: intensiver Antritt, Kirschen- und Fruchtbowle, dazu cremige Süße und wieder Schokoladennoten; später etwas trockener werdend

Nachklang: langanhaltend, Fruchtkompott

Erhältlich ist das Single Cask zu einer UVP von € 84,90 ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/el-maximo-no-15-vintage-2009-single-malt-whisky-single-cask-52-1-vol-0-7l

Fachhändler und Gastronomen, die mit WHISKYMAX Import zusammenarbeiten möchten, schreiben gern eine E-Mail an info@whiskymax.com