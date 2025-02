Unabhängig abgefüllt: Fassmeister veröffentlicht fünf neue Abfüllungen

Whiskymax, der Importeur und unter dem Label „Fassmeister“ unabhängiger Abfüller, hat einige neue und interessante Whiskys für unsere Leser parat: Die beiden neuen Warehouse Favorites #3 und #4 ebenso wie weitere spezielle Abfüllungen sind ab sofort im Onlineshop von Fassmeister erhältlich.

Unten finden Sie detaillierte Beschreibungen und Tasting Notes, die Sie auf den Geschmack bringen sollen:

Fassmeister veröffentlicht vier neue Abfüllungen

Nach dem Release der Warehouse Favourites #1 und #2 im Dezember des vergangenen Jahres legen die Fassmeister aus Mainhausen nach: Gleich fünf neue Abfüllungen veröffentlicht das Team um Marcel Uhrig, und diese zeigen die gesamte Kreativität des Fassmeisterteams, das wieder einmal dem Leitspruch „Whiskyabfüllungen jenseits des Mainstream“ Taten folgen lässt. Thema aller Abfüllungen sind diesmal verschiedene Wine Cask Finishes:

Das Alters-Highlight ist sicherlich ein 25 Jahre alter Single Malt mit einem Madeira Cask Finish, der in natürlicher Fassstärke von 45,3% abgefüllt worden ist. 60 Flaschen ergab das Single Cask, dessen Name „Fruit Heaven“ für diese Abfüllung passender nicht sein könnte, finden sich doch sowohl tropische Früchte wie Ananas, Pfirsich und Banane neben etwas Kirsche und Pflaume, Holzwürze und leichten Anklängen von Crème Brûlée.

Darüber hinaus erhält die Serie der Warehouse Favourites Zuwachs – mit den Abfüllungen #3 und #4:

Bei Warehouse Favourites #3 handelt es sich um einen 14 Jahre alten Single Malt mit einem doppelten Fassfinish – nämlich sowohl in einem Sauternes als auch in einem Aloxe Corton Wine Cask. Kraftvolle, aber nicht erschlagende 52,2% transportieren fruchtige Noten von roten Früchten, die sich mit einer dezenten Holzwürze und dunkler Schokolade verbinden. Auch bei dieser Abfüllung sind lediglich 15 Flaschen verfügbar.

Warehouse Favourites #4 reifte insgesamt 13 Jahre, wobei er sein Finish in einem Beaune 1er Cru Cask erhielt, bevor Single Malt mit erhöhter Trinkstärke von 49,3% abgefüllt wurde. Nur 15 Flaschen ergab diese Abfüllung, die mit eingelegten Pflaumen, Beerenkompott und Haselnuss überzeugt.

Assoziationen an einen kalten Winterabend vor dem Kamin hatte das Fassmeister-Team direkt bei beim Verkosten des „A Cozy Winter Night“ – so erschließt sich auch die Namensgebung. Mit einem Finish in einem White Moscatel Cask verbinden sich Noten von eingekochten Früchten, Weintrauben & Kirschen, dazu Milchschokolade. Abgefüllt wurde der auf 20 Flaschen limitierte Blended Malt Whisky mit 48,5%.

34 Tales of Grain ist zweite Abfüllung in diesem Release, die mit 34 Jahren gewissermaßen zu den Senioren zählen darf. Der Single Grain Whisky erhielt ein Finish in einem Madeira Cask, das ihm Noten von cremigem Mandelbisquit sowie eingelegten Früchten wie Aprikosen und Pflaumen verleiht. Abgefüllt wurden 20 Flaschen.

Darüber hinaus sind nun auch die letzten Flaschen der Messeabfüllungen von Nürnberg und Schwetzingen erhältlich:

Tales of Whisky – Selected for The Village Nürnberg ist ein Blended Malt Whisky mit einem Finish in einem Red Wine Cask, abgefüllt mit 53,4% und Noten von intensiven Beerenfrüchten, Erdbeermarmelade, etwas Vanille & Holzwürze.

Sein rauchiges Pendant – Tales of Whisky – Selected for Whisky Spring Schwetzingen – erhielt ein Finish in einem Red Wine Cask, das vorher getorften Whisky enthalten hat. 57,6% verleihen dem Blended Malt Noten von Torfrauch & -asche in Verbindung mit einem Fruchtcocktail und einem trockenen, rauchigen Finish.

Erhältlich sind die Abfüllungen ab sofort unter https://www.fassmeister.com/c/fassmeister-abfuellungen.