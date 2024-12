Über besondere Auszeichnungen für zwei seiner Marken kann sich Suntory Global Spirits freuen:

Bowmore 18-Years-Old Sherry Oak Cask wurde bei der 10. Verleihung der „Best Whisky Awards“ des Whiskybotschafter als drittbester internationaler Whisky des Jahres prämiert.

Und für den “Whisky Advocate” ist die Abfüllung Laphroaig Elements 2.0 der aufregendste Whisky des Jahres 2024.

Mehr in der Presseaussendung:

Großer Erfolg für Suntory Global Spirits:

Die Marken Bowmore und Laphroaig gewinnen prestigeträchtige Auszeichnungen

Frankfurt am Main, 16. Dezember 2024 – Die InterWhisky, Deutschlands größte Whiskymesse in Deutschland, lockte über 10.000 Besucher nach Wiesbaden in das historische Kurhaus. Die dreitägige Veranstaltung begann mit einem exklusiven Dinner für 180 Gäste und wurde zu einem vollen Erfolg. Ein Highlight des Abends war die 10. Verleihung der „Best Whisky Awards“ durch die Fachzeitschrift „Der Whisky-Botschafter“, bei der besondere Editionen ausgezeichnet wurden.

Im Rampenlicht stand der Bowmore 18-Years-Old Sherry Oak Cask, der als drittbester internationaler Whisky des Jahres prämiert wurde – ein besonderer Erfolg für die Marke. Diese neue Edition begeistert mit einem vielschichtigen und ausgewogenen Charakter: Dieser besondere Whisky wird in handverlesenen Oloroso Sherryfässern und Ex-Bourbon Casks gereift und zu guter Letzt in Pedro Ximénez Sherryfässern veredelt. So entführt der Whisky geschmacklich auf die schottische Insel Islay, die Heimat von Bowmore. Teddy Joseph, Global Brand Ambassador Scotch und Irish, stellte zusätzlich zwei exklusive 25-jährige Whiskys vor: das Kernsortiment sowie die limitierte Distiller’s Anthology Vol.1. Beide Abfüllungen wurden von den Gästen mit großer Begeisterung aufgenommen. Das gesamte Wochenende übersetzte Bowmore weitere Highlights, unter anderem mit zwei ausverkauften Masterclasses unter dem Titel „Eine sensorische Reise durch die Unendlichkeit des Geschmacks“. Die Teilnehmer:innen erhielten spannende Einblicke in die Geschichte und Produktion der Marke und genossen eine einzigartige Auswahl an aktuellen und historischen Abfüllungen – ein echtes Highlight für Whisky-Kenner.

Ein weiterer Gewinner aus dem Hause Suntory Global Spirits ist der limitierte Whisky Laphroaig Elements 2.0 der von der führenden Whisky-Publikation in den USA, “Whisky Advocate”, als der aufregendste Whisky des Jahres 2024 ausgezeichnet wurde. Jedes Jahr bewertet das Expertenteam des Whisky Advocate zahlreiche Whiskys, darunter auch seltene und limitierte Editionen. Das Herzstück der Bewertung ist eine strenge Blindverkostung durch ein internationales Panel. Die Whiskys werden dabei in sogenannten Blind Flights getestet, ohne dass die Tester den Hersteller, die Herkunft, das Alter oder den Preis kennen. Die endgültige Top-20-Rangliste basiert auf einer ausgewogenen Berücksichtigung von Durchschnittsbewertung, Preis und Verfügbarkeit. Der Laphroaig Elements 2.0 – die zweite Abfüllung dieser außergewöhnlichen Serie – setzt dabei neue Maßstäbe. Im Gärungsprozess für diesen Whisky verblieb die Würze 115 Stunden auf der Hefe – und damit mehr als doppelt so lange wie sein Vorgänger. Danach wurde dieser blass-goldene Whisky im frostigen Januar destilliert. Die spezielle Belüftung bewahrt die traditionellen Fermentationsbedingungen und bringt intensive fruchtige Noten hervor, ohne den typischen, markanten Torfcharakter zu verlieren. Das Ergebnis: ein harmonisches Spiel aus Tiefe und Eleganz – fruchtiger denn je, aber mit dem unverkennbaren, torfigen Charakter, für den die Marke Laphroaig steht.

