Serge verkostet: American whiskies

Bourbon, Straight Bourbon, Straight Rye und jetzt auch American Single Malt Whiskey: Die Varianten der Fass gelagerten Getreide-Spiritosen sind zum einen sehr groß, und zudem auch gesetzlich genau definiert. Diese American whiskies finden nur ab und an auf Whiskyfun einen Platz. Heute vereint Serge Valentin sieben Bottlings aus den USA zu einer Session, und kündigt für die nächsten Tage weitere an. Hier erst einmal das heutige Tasting in unserer Kurzübersicht:

Abfüllung Punkte

Michter’s ‘Toasted Barrel Finish’ (45.7%, OB, Kentucky Straight Bourbon Whiskey, batch #124H2818, 2024) 78 Daddy Rack (40%, OB, Straight Tennessee Whiskey, +/-2024) 78 Tennessee Bourbon 8 yo 2016/2024 (53.2%, The Liquid Crew by W.D.C., straight bourbon whiskey) 86 FEW 7 yo (46.5%, OB, Straight Rye Whiskey, Sauternes barrel finish, LMDW Foundations, 2024) 83 Wild Turkey ‘Master’s Keep Unforgotten’ (52.5%, OB, bourbon, 2022) 87 Wild Turkey ‘Master’s Keep Voyage’ (53%, OB, bourbon, 2023) 82 Old Potrero 9 yo 2014/2024 ‘The Call of the Wild’ (66.2%, Ex-Libris, LMDW, rye) 91