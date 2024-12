Die von Papst Franziskus signierten Flaschen übertreffen Erwartungen bei Sotheby’s Auktion

Für gewöhnlich kann Sotheby’s recht gut einschätzen, bei welchen Preise der Hammer bei ihren Versteigerungen fallen könnte. Doch bei den beiden von Papst Franziskus signierten Flaschen der Willett Distillery, die am 7. Dezember in der Live-Auktion Whisky & Whiskey | Seasonal Spirits angeboten wurden, war das Auktionshaus sich nicht ganz sicher. Für beide Bottlings gaben sie breitgefächerte Erwartungen mit einem Wert zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar an (wir berichteten). Und lagen damit noch zu niedrig.

Beide Flaschen erzielten jeweils 13.750 US-Dollar. Der Erlös kommt wie angekündigt wohltätigen Zwecke zugute.