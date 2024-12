Simple Sample’s neueste Abfüllung: Secret Dark Islay

Simple Sample findet auf Whiskyexperts normalerweise einen Platz mit seinen regelmäßigen Online-Tastings. Heute allerdings stellen sie ihre eigene neue Abfüllung Secret Dark Islay vor. Dieser Islay-Whisky durfte 14 Jahre in einem 1st Fill Moscatel Sherry Cask reifen, und kam danach ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die 107 verfügbaren Flaschen. Die Abfüllung kann bereits jetzt vorbestellt werden, der Versand erfolgt dann ab dem 15. Januar im kommenden Jahr.

Alle weiteren Details und Informationen zu dieser Abfüllungen finden Sie im Info-Text, den wir von Simple Sample erhalten haben:

Secret Dark Islay – 14 Jahre – 1st Fill Moscatel Sherry Cask von Simple Sample inkl. 2cl Sample!

Heute haben wir für euch den Secret „Dark“ Islay – 14 Jahre – 1st Fill Moscatel Sherry Cask – Simple Sample Single Casks inkl. 2cl Sample.



Die Auslieferungen erfolgen ab dem 15.01.2025!!

Von der beliebten Insel “ Islay“ bringen wir euch ein richtig feines Stöffchen in die Gläser.



Satte 14 Jahre lang verbrachte dieser Islaywhisky in einem 1st Fill Moscatel Sherry Cask. Von welcher Destille genau dieses Leckerchen stammt, dürfen wir leider nicht verraten.



Fassstark abgefüllt mit 57,4% vol. kommt er selbstverständlich ungefärbt und ungefiltert in die Flasche und in eure Gläser!

Die Eckdaten:

▪️ 1st Fill Moscatel Sherry Cask

▪️ 14 Jahre alt

▪️ 57,4%vol.

▪️ ungefärbt und nicht kühlgefiltert

▪️ 0,5 Liter Flasche inkl. 2cl Sample

Notes

Nase: Gebrannte Mandeln, süße dunkle Beeren mit einem rauchigen Touch und feinen Röstaromen. Dazu eine leicht speckige Aromatik.

Geschmack: Fruchtkorb mit Kirschen und Pflaumen. Dazu kräftiger aber sehr ausgewogener Torfrauch mit Fudge.

Abgang: Lang und süß, der Rauch ist allgegenwärtig. Dazu Steinfrüchte wie Aprikosen und Pfirsiche.



Das Beste kommt aber erst noch; und das ist der Preis!Für 59,90€ (1l = 115,19€ ) kommt der Whisky in der 0,5L Flasche inkl. 2cl Sample zu euch nach Hause.



Slàinte!

Die Flasche gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!