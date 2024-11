Kings of Islay – Live Tasting von und mit Simple Sample am 04.12.2024 um 20:00 Uhr

Ein Blind Tasting. bei dem die Abfüllungen bekannt sind, aber nicht die Reihenfolge – das ist das Kings of Islay Live Tasting von Simple Sample, das am 4. 12. 2024 um 20 Uhr veranstaltet wird. Und weil die Ankündigung hier auf Whiskyexperts relativ kurzfristig ist, gibt es einen satten „Schnellentschlossenenrabatt“ von -25% auf die sechs interessanten und gut gereiften Islay-Whiskys.

Hier alle Infos dazu – und nochmals die Verlinkung zum Shop:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kings of Islay – Live Tasting von und mit Simple Sample

Da die erste Ankündigung etwas untergangen ist, möchten wir euch dieses Tastingset noch einmal vorstellen, endlich auch mit fertigen Line-Up!

Verkostet wird trotzdem weiterhin blind.

Wir suchen den King of Islay



Brandneue und alte Sachen treten gegeneinander an. Wer wird der King of Islay?

Am 04.12.2024 um 20:00 Uhr wollen wir gemeinsam mit euch verkosten.

Im Set enthalten:

◾ Laphroaig – 20 Jahre – Double Cask – Buy Paris Duty Free – 46,6%

◾ Bowmore – 15 Jahre – Oloroso Sherry Cask Finish 2024 – 43,0%

◾ Bruichladdich Octomore 11.1 – Ex Bourbon Casks – 59,4%

◾ Caol Ila 1996/2009 – Sherry Cask #19313 – Feis Ile 2009 – 58,0%

◾ Lagavulin – 22 Jahre – Cask Strength – Jazz Festival 2020 – 52,6%

◾ Bunnahabhain 1979 – 25 Jahre – First Cask – Direct Wines – #7858 – 46,0%

Wer wird der Kingof Islay?

Es wird spannend.

Das Set besteht aus 6x2cl Samples



Das Tasting findet am 04.12.2024 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.





Preislich liegt das 6x2cl Set bei 59,90 €(1l = 499,17 € )

anstatt 79,90€ !!

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!