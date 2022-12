Willet plant neue Destillerie um 93 Millionen Dolllar in Kentucky

Die Willet Distillery, ein familiengeführtes Unternehmen in Bardstown, Kentucky, plant eine neue Brennerei, um den wachsenden Bedarf an Bourbon stillen zu können.

Das 6500qm große Projekt soll gemeinsam mit Lagerhäusern und einem Wasserreservoir zur Feuerbekämpfung in Springfield, Washington County, Kentucky, ab Januar 2023 errichtet werden – Kostenpunkt ca. 93 Millionen Dollar. Man erwartet dabei die Schaffung von 35 Arbeitsplätzen.

Master Distiller Drew Kulsveen sagt dazu:

„The Springfield community has graciously welcomed us with the same warmth and attentiveness that we try to show our guests every day.

“We are grateful for the kindness and support we have received from the Springfield community and for the continued support of our Bardstown home.”