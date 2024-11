Sotheby’s versteigert zwei seltene, von Papst Franziskus signierte Flaschen der Willett Distillery

Bei Sotheby’s Live-Auktion Whisky & Whiskey | Seasonal Spirits am 7. Dezember kommen zwei doch recht außergewöhnliche Flaschen (Losnummer 278 und 279) zur Versteigerung. Die beiden Abfüllungen stammen aus der Willett Distillery aus Bardstown, Kentucky, USA, und sind vom aktuellen Papst Franziskus signiert. Das Auktionshaus ist sich bei den zu erwartenden Preise nicht ganz sicher, und gibt diese für beide mit einem Wert zwischen 1.000 und 10.000 US-Dollar an.

Die erste Flasche enthält einen 10 Jahre gereifter Bourbon aus dem Fass #3032, der nach Willetts Originalrezept destilliert wurde und mit einem Alkoholgehalt von 132,6 Proof in die Flaschen kam. Die Abfüllung erschien in der limitierten Auflage von 149 Flaschen anlässlich des zehnten Jubiläums der Wahl von Papst Franziskus zum 266. Papst mit dem offiziellen Papst-Wappen auf dem Label. Flasche No. 1, die hier zur Versteigerung kommt, ist von Papst Franziskus unterzeichnet

Abfüllung No. 2 würdigt das bevorstehende Jubiläumsjahr 2025, „Pilgrims of Hope“, und trägt den offiziellen Jubiläumsaufkleber. Nur 59 Flaschen dieses Willett Family Estate Single Barrel Bourbon #5196 „Jubilee 2025 Pilgrims of Hope“ 10 Year Old wurden abgefüllt. Der Bourbon kam mit 144.2 Proof in die Flaschen. Auch hier unterzeichnete Flasche No. 1, und diese kommt ebenfalls hier zur Versteigerung.

Der Erlös aus dem Verkauf kommt folgenden Einrichtungen zugute:

Southeast Texas Hospice in Orange, Texas

Maxwell Street Legal Immigration Clinic in Lexington, KY

Diözese Lexington – Predigt-/Spendendienst von Pater Jim Sichko

PAWs 4 the Cause in Lexington, KY