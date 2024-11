Teeling mit Chrismas Batch für den Travel Retail

Die Irish Whiskey Marke Teeling stellt heute ihre diesjährige Weihnachtsabfüllung vor, die exklusiv an den Flughäfen von Dublin und Cork erhältlich ist. Für diesen dreifach destillierten Blend aus Malt- und Grain Whiskey kam eine doppelte Gärung mit Weißweinhefe und distiller’s yeast zum Einsatz. Der Whiskey genoss ein Finish in Portwein-, Rotwein- und Sherry-Fässern, die Destillerie beschreibt ihre Abfüllung als „Weihnachten in einer Flasche“, mit Noten von braunem Zucker, Christmas pudding, Piment, süßem Toffee, Trockenfrüchten und weichen Tanninen.

Der Whiskey erscheint in einer auf 1.000 Flaschen limitierten Auflage, und ist mit 46 % Alkoholgehalt ohne Kältefiltration abgefüllt. Die 700-ml-Flaschen kostet verzollt 55 €, ohne Zoll liegt der Preis bei 42 €.