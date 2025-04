Neu bei Kirsch Import: Flaming Heart 25th Anniversary Edition, Murray McDavid, WillowBurn Ruby Port Cask und Celtic Whisky von der Küste der Bretagne

Auch an diesem Dienstag stellt uns Kirsch Import wieder interessante Bottling vor, die den Handel in Deutschland erreichen werden:

Zu ihrem 25 Jubiläum erscheint von Compass Box die Flaming Heart 25th Anniversary Edition, für diesen Blendend Malt setzen die „Whiskymaker“ rein auf Torfwhisky. Aus den ware houses des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid kommen ein Caol Ila mit einem Finish in Tokajer-Weinfässern und ein Auchroisk mit einem Finish in Bourbon Quarter Casks der Koval Distillery aus Chicago. Eine Limited Exclusive Edition for Kirsch Import ist Willowburn Einzelfass-Abfüllung, und der Celtic Whisky von der Küste der Bretagne der Celtic Whisky Distillerie bereichert nun das Whisky-Portfolio von Kirsch Import.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zum 25-jährigen Jubiläum von Compass Box:

Flaming Heart 25th Anniversary Edition

Compass Box brachte Flaming Heart erstmals im Jahr 2006 auf die Bühne. Die Inspiration für den Blended Malt lieferte ein Rocksong von M. Ward. Für den bereits achten Auftritt des Kraftpakets setzen die „Whiskymaker“ rein auf Torfwhisky.



Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Compass Box kombiniert die überarbeitete Version Malt Whiskys der Brennereien Benrinnes, Laphroaig, „Williamson“ und insbesondere Talisker. Bis zu 17 Jahre lang reiften sie in neu ausgebrannten Fässern aus amerikanischer Eiche und stark getoasteten, maßgeschneiderten French Oak Casks. Der Laphroaig-Anteil wurde zudem im Marsala Barrique veredelt.

Das Ergebnis duftet nach üppigem, öligem Rauch und pikanter Würze, während Anklänge von Himbeeren, Aprikosen und Keksteig Tiefe verleihen. Eindrücke von geteertem Tauwerk rahmen das Aroma ein. Am Gaumen verdichtet sich der Rauch, ergänzt von Gewürzen wie Nelken, Pfeffer und Muskatnuss. Medizinische Torfnoten liefern sich ein Duell mit hellen, weinartigen Fruchtnoten, bevor der Rauch zugleich holzig und aschig mit Menthol und Zitrusölen ausklingt.

Flaming Heart

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

25th Anniversary Edition

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Talisker Single Malt (48,1%), Benrinnes Single Malt (35,5%), Williamson Islay Blended Malt (13,4%), Laphroaig Single Malt (3%)

Fasstyp: American Oak Hogsheads, Custom French Oak Barrels, First Fill Marsala Barrique (Finish)

9.384 Flaschen (insgesamt)

48,9% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Murray McDavid mit Caol Ila aus Tokajer-Weinfässern & Auchroisk mit Bourbon Quarter Casks Finish

Seit 1994 steht Murray McDavid für die „Art of Maturation“ – die hohe Kunst der Reifung schottischer Whiskys in mit Wein und Spirituosen vorbelegten Fässern. Vollständig oder für ein mehrmonatiges Finale in der Fassvielfalt perfektioniert: Die unabhängigen und unverfälschten Abfüllungen des Hauses sind reich an Komplexität und Charakter.

Der Caol Ila 2014/2023 entstammt dem Herzstück von Murray McDavid: der Reihe Benchmark. Die Islay-Ikone produziert einen kräftigen, lebendigen Single Malt. Den ungestümen Traum für Torfliebhaber zähmte der Head of Whisky Creations, Dean Jode, in frisch geleerten Tokajer-Weinfässern, in denen der Small Batch Whisky Eleganz und Raffinesse entwickelte.



Nach zwei Jahren in den luxuriös-süßen Barriques ist der Islay-Malt ein gelungenes Beispiel für die Anziehungskraft von Gegensätzen: Bei einem üppigen Mundgefühl trifft gegrillter Pfirsich auf rauchigen Honig, tropisches Rauchmalz und warme Glut.



Für den cremigen, süßen Single Malt Auchroisk Distillery – Bourbon Finish wird der nur schwer erhältliche Speyside-Whisky mit Bourbon Quarter Casks von Koval aus den USA kombiniert. Die kleinen Fässer verleihen ihm Noten von Vanille, knackigem Apfel, süßer Mango und Honigmüsli.

Caol Ila 2014/2023

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Benchmark

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Tokaji Wine Barriques (Finish)

1.916 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Auchroisk Distillery – Bourbon Finish

Murray McDavid Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Craft

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Koval Distillery Bourbon Quarter Casks (Finish)

44,5% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Exklusives aus dem Elsbachtal:

WillowBurn Ruby Port Cask

Im Elsbachtal, eingebettet in die Berglandschaft des Südharzes, liegt die Hammerschmiede. Statt Eisenerz verarbeitet die Familie Buchholz hier einen anderen regionalen Rohstoff: Gerste. Seit 2002 entsteht in der Manufaktur Hercynian Single Malt.



Der anspruchsvolle Whisky aus dem Herzen Deutschlands wird in verschiedenen Reihen abgefüllt. Weder so mild wie ein ElsBurn, noch so intensiv wie ein holzrauchig-kräftiger The Alrik, sind Whiskys der Reihe WollowBurn fein-würzig und aromatisch. Dafür bauen sie auf eine Mischung aus nicht-rauchigem und Rauchmalz.

Einer von ihnen kommt nun exklusiv zu Kirsch-Kunden: Der WillowBurn Ruby Port 2019/2025 ist ein Single Cask, das sechs Jahre lang bei einem hohen Angels‘ Share von 16,6 Prozent im Fasslager der Destillerie reifte. Wer eine der 363 Flaschen für sich sichern kann, darf sich auf den köstlichen Effekt freuen, den die süßeste Portweinsorte im Single Malt entfaltet.

WillowBurn Ruby Port 2019/2025

The Classic Hercynian Single Malt

Limited Exclusive Edition for Kirsch Import

6 Jahre

Dest.: 28/02/2019

Abgef.: 04/03/2025

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Ruby Port Cask

Fassnr.: 1280

363 Flaschen

48,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neu bei Kirsch Import:

Celtic Whisky von der Küste der Bretagne

Wo Meer und Land sich treffen, destilliert die Celtic Whisky Distillerie seit 1997 französischen Pionier-Whisky aus Gerstenmalz und Rauchmalz. Direkt an der malerischen Küste der bretonischen Halbinsel Pleubian gelegen, profitiert der Handwerksbetrieb von den maritimen Elementen.

Neben Wind und Meerwasser spielt aber auch Feuer eine Hauptrolle in der von keltischen Traditionen geprägten Produktion: Die kleine Brennerei arbeitet mit direktbefeuerten Pot Stills aus Kupfer. Ihre u.a. in der Whisky Bible ausgezeichneten Destillate reifen in Bourbon Casks.



Islay-Fans werden mit Kornog fündig. Nach dem bretonischen Wort für „Westwind“ benannt, verströmt der getorfte Single Malt schon beim Öffnen der Flasche kräftige Noten von Jod und Meeresgischt, ergänzt von Zitronenschalen, Bienenwachs und einen zarten Hauch von Vanille. Sein Gegenpart ist Glann Ar Mor (bretonisch für „Küste“). Eine von Nase bis Nachklang präsente Note von Jod wird von Honig und Toffee begleitet und von Aprikose und süßen Gewürzen unterstrichen.



Der Gwalarn Celtic Blend ist der nach dem Nordwestwind benannte Blended Whisky der Brennerei. Er kombiniert den hauseigenen mit keltischen Whiskys aus Schottland und Deutschland zu einem von Getreide, reifen Früchten und Vanille sowie torfigen und maritimen Anklängen geprägten Erlebnis. Auch im Gwalarn Celtic Pure Malt kombinieren die Bretonen Destillate keltischen Ursprungs – allerdings ausschließlich aus Gerstenmalz destilliert.

Kornog – Peated

Celtic Whisky Distillerie Single Malt

Herkunft: Frankreich

Fasstyp: Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glann Ar Mor

Celtic Whisky Distillerie Single Malt

Herkunft: Frankreich

Fasstyp: Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Gwalarn Celtic Blend

Celtic Whisky Distillerie Blended Whisky

Herkunft: Frankreich

Fasstyp: Bourbon Casks

40% vol.

0,7 Liter

Gwalarn Celtic Pure Malt

Celtic Whisky Distillerie Blended Whisky

Herkunft: Frankreich

Fasstyp: Bourbon Casks

40% vol.

0,7 Liter