Serge verkostet: Zwei unabhängige Aultmore

Zwei recht unterschiedliche Malt Whiskys aus der Aultmore Distillery finden sich heute in der Verkostung auf Whiskyfun. An der Seite des 10-jährigen des Indie-Bottlers Goldfinch aus einem first fill oloroso cask gesellt sich ein 17-jähriger des ukrainischen Abfüllers Scyfion. Ihr Aultmore beendete seine Reifezeit in einem Tequila Cask. Wie Serge Valentin schreibt, wurden diesem Finish volle 48 Monate eingeräumt, was eher als „Reifung“ denn als bloße „Veredelung“ gelten würde. Die Bewertungen der Beiden liegen allerdings dicht beieinander und weisen sie als sehr gute Whisky aus:

Abfüllung Punkte

Aultmore 10 yo 2011/2022 (52%, Goldfinch, Bodega Series, first fill oloroso, 308 bottles) 86 Aultmore 17yo 2006/2024 (54.7%, Scyfion, Tequila Cask Finish, 150 bottles) 87