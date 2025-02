Am 14. Februar ist Valentinstag – und Suntory Global Spirits Deutschland schlägt dazu vor, den Tag gemeinsam mit Cocktails zu begehen. Aus den Vorschlägen haben wir zwei Whisky-Cocktails für Sie herausgesucht, einen mit Maker’s Mark und einen mit Suntory Whisky Toki. Beides sind sehr leicht zu mixende Klassiker, die selbst Redakteuren mit zwei linken Händen gelingen sollten:

Valentinstag mit Stil – Edle Cocktails von Suntory Global Spirits

Frankfurt am Main, 11. Februar 2025 – Der Valentinstag rückt näher – die perfekte Gelegenheit, ihn mit einer besonderen Person und einem erstklassigen Drink zu genießen. Suntory Global Spirits zeigt, wie man Liebe in all ihren Facetten und mit den hochwertigsten Premium-Spirituosen zelebrieren kann.

Schon gewusst? Whisky ist nicht nur ein Getränk, sondern eine Tradition. In vielen Ländern wird er zu besonderen Anlässen serviert und symbolisiert die Wertschätzung. Während beispielsweise in Japan Whisky mit größter Hingabe perfektioniert wurde und edle Spirituosen als Zeichen von Respekt und Vertrauen verschenkt werden, ist er in den USA eng mit geselligen Momenten und handwerklicher Destillationskunst verbunden.

Ein besonderer Anlass verdient einen besonderen Drink – beispielsweise den Maker’s Mark Cherry Old Fashioned . Mit einem Hauch süßer Kirsch-Infusion kombiniert, entfaltet der Bourbon Maker’s Mark seine weichen Vanille- und Eichennoten, die perfekt mit der fruchtigen Süße der Kirsche harmonieren und intensive, sowie elegante Aromen hervorbringen. Der ideale Drink, um den Valentinstag zu einem unvergesslichen Moment zu machen.

Zutaten:

50 ml Maker’s Mark Bourbon

1 Zuckerwürfel (oder 1 TL Zucker)

2-3 Spritzer Orangenbitter

1 Maraschino-Kirsche (plus etwas Sirup aus dem Glas)

Eiswürfel

Orangenscheibe

Zubereitung:

Den Zuckerwürfel in ein Old Fashioned-Glas geben und ein paar Spritzer Orangenbitter darüber

tröpfeln. Alternativ kann man auch 1 TL gelösten Zucker nehmen und ihn mit einem kleinen Schuss Wasser und der Bittermischung in dem Glas verrühren.

Die Maraschino-Kirsche und etwas Sirup hinzufügen.

Maker’s Mark Bourbon hinzugeben und alles gut verrühren, sodass sich die Zutaten vermischen.

Das Glas mit Eiswürfeln auffüllen und vorsichtig umrühren.

Mit einer Orangenzeste garnieren – für das zusätzliche Aroma im Drink.

Für Whisky-Liebhaber:innen, die erlesene Handwerkskunst und die Harmonie feinster Aromen schätzen, ist der Suntory Whisky Toki eine ideale Aufmerksamkeit und ein Geschenk, das diesem besonderen Anlass gerecht wird. Seine raffinierte Komplexität vereint frische Noten von grünem Apfel und Zitrus mit einer sanften Würze – ein geschmackliches Erlebnis, das Eleganz und Tiefe in jedem Schluck offenbart. Ob pur, auf Eis oder als stilvoller Cocktail – dieser Whisky setzt luxuriöse Akzente.

Zutaten:

50 ml Suntory Whisky Toki

25 ml frischer Zitronensaft

15 ml Zuckersirup (1:1)

1 Eiweiß (oder Eiweißersatz, je nach Vorliebe)

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Cocktailshaker geben.

Zuerst ohne Eis kräftig schütteln (das nennt man „dry shake“), um das Eiweiß gut aufzuschäumen.

Anschließend Eis hinzufügen und nochmal kräftig schütteln, bis der Drink gut gekühlt ist.

Den Cocktail durch ein feines Sieb in ein vorgekühltes Glas abseihen.

Optional mit einer Zitronenzeste oder einer Rosmarinnadel garnieren.