Trinkkunst stellt seine neueste Abfüllung vor: Malaghoni 2.0 aus der OX Distillery & Manufacture GmbH

Immer wieder gerne stellen wir unseren Lesern Whisky aus Deutschland vor – so auch heute. Diesmal ist der Abfüller Trinkkunst, ein junges Unternehmen aus der Nähe von Aschaffenburg, und der von ihnen abgefüllt Whisky stammt sozusagen aus deren Nachbarschaft, von der deutschen OX Distillery & Manufacture GmbH. Der Malaghoni 2.0 erhielt ein zweijähriges Finish in einem Málaga Octave und ist auf 90 Flaschen limitiert.

Hier alle weiteren Infos und die Bezugsquelle dieser – auch durch ihr Etikett – interessanten Abfüllung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Trinkkunst stellt seine neueste Abfüllung vor

Für Fans außergewöhnlicher Spirituosen hat das junge Unternehmen Trinkkunst als unabhängiger Abfüller internationaler Whiskys/Whiskeys und Spirituosenhersteller aus der Nähe von Aschaffenburg immer etwas im Sortiment.

Vorher sorgfältig ausgesuchte Whiskys/Whiskeys werden in eigenen Fassprojekten nochmals veredelt. Welchem Whisky kann man das gewisse Etwas noch entlocken bzw. das sprichwörtliche „i Tüpfelchen“ verpassen? Jedes Finish findet ausschließlich in frisch entleerten Fässern mit einer Größe von max. 60 Litern statt. Unter der Abfüllungsserie „Single Cask Selection“ bekommt man somit je Fassgröße und Stärke des Whiskys einen auf max. 100 Flaschen (700ml) limitierten und in mühevoller Handarbeit abgefüllten Whisky.

Unverkennbar für Trinkkunst sind auch die einzigartigen konturgeschnittenen Stoffetiketten mit einer tollen Haptik. Somit kann man schon sagen ein Kunstwerk auf und in der Flasche und garantiert ein Hingucker im Whiskyschrank.

Der Malaghoni 2.0 ist die neueste Abfüllung aus der Single Cask Selection und seit kurzem über den eigenen Onlineshop www.trinkkunst.de erhältlich.

Ein deutscher Single Malt Whisky aus dem familiengeführten Unternehmen „The OX Distillery & Manufacture GmbH“ nahe Aschaffenburg.

Der Single Malt lag die ersten 6 Jahre in einem klassischen 190 l Ex Bourbon Fass bevor er für sein 2-jähriges Finish in ein 50 Liter Málaga Octave umziehen durfte. Abgefüllt wurde der 8-jährige deutsche Single Malt in 90 Flaschen mit einer Trinkstärke von 46 % vol.

Wie das Wortspiel im Namen schon vermuten lässt, geht die Farbe des Whiskys in Richtung Mahagoni. Wie alle Whiskys aus dem Hause Trinkkunst, ist auch dieser Whisky weder gefärbt, noch kühlgefiltert.

Geschmacklich begeben wir uns auf eine Reise zwischen Zucker und Gewürz. Klassische Karamellnoten und angenehme Eichenholznoten vom Bourbon Fass, dazu Zucker und Weintraube/Rosine vom Málaga Fass. Der Whisky hat einen kräftigen Antritt, der Alkohol ist mit seinen 46% jedoch schön eingebunden und nicht spürbar.

Deutscher Single Malt Whisky

Ex Bourbon & Málaga Cask

Alter: 8 Jahre

Alkohol: 46 % vol.

Inhalt: 700ml

Preis: 69,99€

Limitiert auf 90 Flaschen

Auf der eigenen Homepage www.trinkkunst.de sowie auf den bekannten Social Media Plattformen erfährst du mehr über Trinkkunst, den spannenden Abfüllungen, zukünftigen Projekten und Aktionen.