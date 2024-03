The OX Distillery & Manufacture präsentiert „Gods Collection“

The OX Distillery & Manufacture im Vorspessart stellt in ihrer Presseaussendung ihre „Gods Collection“ vor. Die Hommage an die Götter Hermes, Persephone und Hades vereint drei Single Malt Whiskys der Edelbrennerei Stenger und ist ab sofort auf dem Markt erhältlich und kann online über die offizielle Website von The OX Distillery & Manufacture bestellt werden.

Alle weiteren Einzelheiten zu diese Kollektion finden Sie in der folgenden The OX Distillery & Manufacture Pressemitteilung:

The OX Distillery & Manufacture präsentiert stolz die Einführung der exquisiten „Gods Collection“

Eine himmlische Whisky Range inspiriert von griechischen Göttern

Hösbach, 06.03.2024 – The OX Distillery & Manufacture, freut sich, die Einführung ihrer neuesten Kollektion, die „Gods Collection“, bekannt zu geben. Diese außergewöhnliche Serie von Whiskys ist eine Hommage an die mächtigen und faszinierenden griechischen Götter.

Die Gods Collection vereint jahrhundertealte Brennkunst mit mythologischem Erbe und verspricht ein einzigartiges sensorisches Erlebnis für Liebhaber edler Spirituosen. Die Palette umfasst sorgfältig ausgewählte Single Malt Whiskys, die die Persönlichkeiten und Eigenschaften verschiedener Götter widerspiegeln.

Jeder Whisky der Gods Collection wird mit höchster Präzision und Hingabe von den erfahrenen Brennmeistern von The OX Distillery & Manufacture hergestellt. Die sorgfältige Auswahl von Fässern, die aufwendige Reifung und das exakte Blending schaffen einen einzigartigen Geschmack, der die kulturelle Tiefe der griechischen Mythologie einfängt.

Die Gods Collection umfasst eine Vielzahl von Aromen und Geschmacksrichtungen, die von den Elementen und Charakteristika der jeweiligen Götter inspiriert sind. Von einem rauchigen und robusten Hades bis zu einem delikaten und raffinierten Persephone bietet die Kollektion eine breite Palette von Geschmackserlebnissen für jeden Whisky-Kenner.

„The Gods Collection verkörpert die Essenz der griechischen Mythologie und verbindet sie mit der Kunst des Whisky-Brennens. Wir sind stolz darauf, diese einzigartige Kollektion zu präsentieren, die nicht nur die Geschmacksknospen anspricht, sondern auch eine Reise in die faszinierende Welt der Antike ermöglicht“

sagt Marco Stenger, Geschäftsführer von The OX Distillery & Manufacture.

Die Gods Collection ist ab sofort auf dem Markt erhältlich und kann online über die offizielle Website von The OX Distillery & Manufacture bestellt werden.

HERMES 8 JAHRE 46 % Vol.

Farbe: Beflügeltes Gold

Aroma: Leichtfüßig und mild transportiert der Bote Trockenfrüchte mit zartem Gewürz und trockener Eiche, zarten Kräutern und einem Hauch von Vanille. Hermes liebt Trockenaprikose – diese repräsentiert er! Sherry Cask at it`s best!

Geschmack: Süß mit zuckrigen Noten, trockenen Kräutern, einer Prise Pfeffer und cremigen Malznoten, die wunderbar milden Sherryfass-Charakter transportieren.

Abgang: Mittellang, elegant mit mild ausklingender Fruchtigkeit, trockenen Nüssen und angenehmer Würze

PERSEPHONE 9 JAHRE 53,1% Vol.

Farbe: Fruchtbares Rotgold

Aroma: Tiefgründig und bissig mit süßen Cocktailkirschen und Hagebutte, gesetzt holzig mit Zartbitternoten, Walnüssen und einem Spritzer Blutorange, getragen von würzigen Noten und trockenem Gerstenmalz. Persephone will den Hausherren in ihren Bann ziehen – schafft sie es?

Geschmack: Kräftig mit eingekochten Früchten, Waldbeeren, Anis und einer Prise Muskatnuss, schokoladige Eichenholznote und Anklänge von trockenem Holzrauch, die in Summe zeigen, was die Frau kann/ konnte!

Abgang: Lang, schokoladig mit satter Frucht, reif und frisch, gesetzte Würzigkeit mit milder Eiche und Holzrauch.

HADES 9 JAHRE 51,7% Vol.

Farbe: Verbranntes Mahagoni

Aroma: Erhaben und tief mit verbrannten Kräutern, maritimem Torfrauch, süßen Beeren und einem Hauch Gewürz und Nüssen, trockenen Heu-Noten, etwas Kuhstall-Flair und Urlaub auf Islay! Er weiß, wie er in seinen Bann zieht – oh Ja!

Geschmack: Intensiv und kräftig, Getreide mit karamellisierten Röstnoten, kalter Asche und weiniger Süße mit Heidelbeeren und Vollreifen Trauben, Gewürzen und aromatischer Eiche, abgerundet durch eine Prise von Meer (der Schrei nach seinem Bruder?).

Abgang: Lang und mächtig mit kalter Asche, massiver Frucht und Kräutern, nussig mit subtiler Eiche

Über The OX Distillery & Manufacture:

The OX Distillery & Manufacture ist eine renommierte Destillerie, die sich der Herstellung von hochwertigen Spirituosen verschrieben hat. Mit einer langen Tradition und einer Leidenschaft für Handwerkskunst bietet die Distillery einzigartige und anspruchsvolle Produkte für Genießer auf der ganzen Welt. Besuchen Sie uns unter www.oxdistillery.de/shop für weitere Informationen.