PR: The OX Distillery & Manufacture open cask Tasting

The OX Distillery & Manufacture lädt am 13. November zu einem ganz besonderen Tasting ein. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden sechs Fässern aus dem aktuellen Warehouse Bestand Proben entnommen und gemeinsam verkostet. Alle weiteren Information zu diesem open cask Tasting inklusive einem Link zur Buchung finden Sie im Text, den wir von The OX Distillery & Manufacture erhielten:

The OX Distillery & Manufacture open cask Tasting

Am 13.11. haben wir etwas ganz besonderes für Euch!

Wir laden ein zum wahrscheinlich ultimativen Tasting 2021. An diesem Abend habt

Ihr die Möglichkeit Teil eines ganz besonderen Erlebnisses zu werden.

Für Euch wird an diesem Abend das Valinch ausgepackt und Ihr habt die

Möglichkeit Einblick in unseren aktuellen Warehouse Bestand zu nehmen und

natürlich vor allem zu probieren. Wir werden an diesem Abend sechs Fassproben

mit euch zusammen entnehmen und anschließend straight from the cask

verköstigen.

Bei dieser einmaligen Gelegenheit könnt Ihr Abfüllungen probieren, die so niemals

abgefüllt werden. Von unseren jungen Wilden zu den inzwischen eher etwas

Reiferen, könnt Ihr euch einen Überblick über die gesamte Bandbreite der OX

Distillery & Manufacture verschaffen.

Brennanlage-4.Solltet Ihr Euch an diesem Abend in eine der Proben unsterblich verliebt haben,

bekommt ihr die Möglichkeit Eure eigene Flasche direkt aus dem Fass zu bottlen,

zu etikettieren und mit nach Hause zu nehmen.

Wir versprechen Euch, dass diese Flaschen sonst so niemand bekommen wird!

Natürlich gibt es zwischendurch einen Snack zur Stärkung oder Ihr reserviert vorab

einen Tisch in unserem angeschlossenen Restaurant.

Solltet Ihr nicht aus der Umgebung kommen, können wir Euch außerdem zum

Special Price ein Zimmer in unserem Hotel anbieten.

Wenn wir Ihr auch schon so heiß darauf seid wie wir, solltet Ihr Euch ranhalten. Die

Tickets für diesen Abend sind streng limitiert.

Datum: 13.11.2021 um 19 Uhr (Dauer ca. 3h)

Ort: Hotel & Restaurant Zum Ochsen (Dorfstr. 18, 63768 Hösbach)

Preis: 89 €



https://oxdistillery.de/shop/The-open-cask-Tasting



Wir freuen uns schon jetzt auf Euch!