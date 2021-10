PR: Neues von Kirsch Import – Duncan Taylor for Germany und ElsBurn Ruby & Tawny Port Batch 1

In dieser Woche stellt uns Kirsch Import drei intensiv gereifte Whiskys aus der Reihe Duncan Taylor Sherry Octave Small Batch, ein Duncan Taylor Private Cask Bottling sowie ElsBurn Ruby & Tawny Port Batch 1 vor. Alle Infos zu diesen Abfüllungen finden Sie hier, die dazu gehörenden Preise kann Ihnen Ihr Händler nennen:

Duncan Taylor for Germany:

Ausgewähltes aus einer der größten Fasssammlungen der Welt

Komplexer, authentischer und kompromisslos hochwertiger Genuss im Dreierpack: Ausschließlich für den deutschen Markt haben die Experten von Duncan Taylor drei intensiv gereifte Single Malt und Single Grain Whiskys der Octave-Reihe abgefüllt. Zwischen 2007 und 2009 destilliert, reiften die Drams aus verschiedenen Whiskyregionen Schottlands in Eichenfässern heran, bevor sie ein Finish mit viel Holzkontakt in den für die Serie namensgebenden kleinen Sherry-Oktav-Fässern erhielten.

Zum zweiten Mal tragen die Exklusiv-Abfüllungen das von uns entwickelte Etikett. Das detailreiche Label ziert u.a. den Dailuaine 2009/2021 aus der landschaftlich wunderschön gelegenen Speyside-Destillerie sowie zwei Inselwhiskys.

Mit Highland Park 2007/2021 kam eine verlockende Version eines der feinsten Single Malts Schottlands in insgesamt 257 Flaschen. Nur 233 der schlanken Gefäße füllte dagegen North British 2007/2021 aus der für ihre Vanille- und Kuchennoten bekannten großen Grain Distillery.



Ebenfalls exklusiv für den deutschen Markt: das Duncan Taylor Private Cask Bottling, Bunnahabhain 2014/2021. Der maritime Islay Single Malt Scotch reife 6 Jahre lang in einem Peated Butt aus einer der weltweit umfangreichsten und wertvollsten Sammlungen an Fässern.

Dailuaine 2009/2021

Duncan Taylor Sherry Octave Small Batch

Exclusively bottled for Germany

12 Jahre

Fasstyp: Bourbon Cask, Oloroso-Sherry-Octave-Fässer

Fassnr. 10929583, 10929593, 10929603, 10929613, 10929623

337 Flaschen

53,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland Park 2007/2021

Duncan Taylor Sherry Octave Small Batch

Exclusively bottled for Germany

13 Jahre

Fasstyp: Bourbon Cask, Oloroso-Sherry-Octave-Fässer

Fassnr. 5031253, 5031263, 5029265

257 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

North British 2007/2021

Duncan Taylor Sherry Octave Small Batch

Exclusively bottled for Germany





13 Jahre

Fasstyp: Bourbon Cask, Oloroso-Sherry-Octave-Fässer

Fassnr. 5931503, 5931513, 5931523

233 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2014/2021

Duncan Taylor Private Cask Bottling

Exclusively bottled for Germany



6 Jahre

Dest. 16/10/2014

Abgef. 20/08/2021

Fasstyp: Peated Butt

Fassnr. 3814010530

629 Flaschen

52,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dunkle Delikatesse aus dem Harz:

ElsBurn Ruby & Tawny Port

Kleine Stückzahlen, große Vielfalt – Hercynian Distilling Co. Seit 2002 steht die Familienbrennerei aus dem Harz für hoch aromatischen Single Malt. Dieser entsteht mit handwerklichem Geschick und Experimentierfreude ebenso wie durch das Wirken einer beeindruckenden Auswahl von Eichenholzfässern in verschiedenen Fassgrößen. Der Großteil von ihnen vorbelegt mit einer breiten Palette an Süd- und Süßweinen von Amarone über Marsala bis Sauternes.

Von den weinseligen Casks profitierte jüngst ein Single Malt der Harzer Kernmarke ElsBurn. The Original Hercynian Single Malt ist ein milder Whisky, in der Regel gebrannt aus hellem, nicht-rauchigem Malz und geröstetem Chocolate-Malz. Der Erstauflage des ElsBurn Ruby & Tawny Port war eine aromaintensive Reifezeit in Fässern gegönnt, die zuvor unterschiedliche Portweine enthielten. Der Likörwein vom Typ Ruby ist besonders kräftig und fruchtig, während Tawny Port in kleinen Pipes schnell süße Trockenfruchtnoten entwickelt. Entsprechend kennzeichnen eine komplexe Süße und herrliche Fruchtnoten das limitierte Bottling.

ElsBurn Ruby & Tawny Port Batch 1

The Original Hercynian Single Malt Whisky





Fasstyp: Ruby & Tawny Port Casks

1.375 Flaschen

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert