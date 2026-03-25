Serge verkostet: Bunnahabhain ab 18

Wenn eine Verkostung sich um die Islay-Brennerei Bunnahabhain dreht und der jüngste der sechs Whiskys 18 Jahre alt ist , dann kann man sich eigentlich nur sehr Gutes erwarten. Und: das beschreibt die Verkostung von Serge heute treffend, denn hier ist nur höchstes Lob zu finden. Sei es beim Benjamin, dem Bunnahabhain 18yo oder bei den anderen fünf Bottlings, die zwischen 32 und 45 Jahre alt sind.

Für die vollen Tasting Notes folgen Sie dem Link zu Whiskyfun, die Abfüllungen und Wertungen sehen Sie unten im Überblick:

Abfüllung Punkte

Bunnahabhain 18 yo (46.3%, OB, +/-2025) 88 Bunnahabhain 32 yo 1989/2021 (44.7%, Quaich Bar, The Islay Giants, 1st fill oloroso sherry hogshead, 213 bottles) 91 Bunnahabhain 40 yo 1980/2020 (45.2%, Gleann Mor, Rare Find, refill sherry butt) 89 Bunnahabhain 44 yo (42.4%, The Single Malts of Scotland, Director’s Special, butt, cask #4051, 492 bottles, 2020) 90 Bunnahabhain 45 yo 1980/2025 (44.2%, Whiskay, cask #91) 90 Bunnahabhain 45 yo 1979/2025 (46.8%, Kanpaikai & The Antelope, refill sherry butt, cask #8056, 222 bottles) 91

Und hier Eindrücke von Bunnahabhain bei traumhaften Wetter aus dem Juni 2023 –