Ein Blended Malt aus dem Jägermeisterfass (dezent, wie der Abfüller beruhigend anmerkt) und ein rauchiger Single Malt aus einer nördlichen Islay-Brennerei aus dem Limoncellofass (höchster Qualität, so Celtic Events, die für die beiden Whiskys verantwortlich zeichnen) – sie erwarten Besucher auf der Whisky Spring Schwetzingen am Stand des Aussstellers.

Hier jedenfalls einmal die Hintergrundinfos dazu, so, wie man sie uns übermittelt hat:

McNeill’s Choice bringt Jägermeisterfass- und Limoncellofassreifungen zur Whisky-Spring

Thank us later, Schwetzingen! Ihr bekommt an diesem Wochenende zwei krasse Messespecials um die Ohren gehauen, damit ja keine Langeweile ausbricht. Am Stand von Celtic Events erwarten euch:

“COOPERMEISTER” Kräuterlikör Cask Finish

Wer hat Angst vorm Coopermeister?! Der trefflich gewählte Name verbindet Hinweise auf die verarbeiteten Whiskys und den Fasstyp miteinander. Bevor ihr von Skepsis und Furcht übermannt werdet: Das Kräuterlikörfass ist sehr dezent und das Ergebnis hat wenig mit dem gefürchteten Massenprodukt der Vorbelegung zu tun. Hinzu kommt, dass der zu Grunde liegende Blended Malt einen hohen Anteil von Sherryfässern besitzt, die sich sehr gut mit dem Kräuterlikörfass vertragen – wie der berüchtigte “ORKMEISTER” aus 2025 bereits gezeigt hat.

Mit cremig-milden 50,1% kann der ungetorfte Blended Malt “COOPERMEISTER” auch als Einsteiger in den Messebesuch fungieren. P.S.: Probieren geht über Lamentieren 😛

“LIMONCUNNAH” Limoncello Cask Finish

Der Name bietet auch hier Hinweise auf die verwendete Brennerei und den Fasstyp… Wobei allerdings der Zusatz fehlt, dass es sich um die stark getorfte Variante des Destillats handelt! Gnade euch Mutigen, die ihr diesen Trank probiert, denn hier stößt Dampfwalzentorf auf die Strenge von sonnengereiften, übergroßen, italienischen Zitronen.

“Habt ihr da jetzt Billig-Limoncello ins Fass gekippt???” hört man die Kritiker nörgeln. Nein, im Gegenteil! Der Limoncello für die Fassvorbelegung wurde vom italienischen Feinkostladen Foraci’s in Gelnhausen angefertigt, aus einer frisch importierten Charge Zitronen vom letzten supply run nach Italien. Mittlerweile hat dieser Limoncello nun ganze drei Abfüllungen vorbereitet, sodass das Fass nicht mehr ganz so heftig ballert, wie noch bei der ersten Belegung.

Der Single Malt “LIMONCUNNAH” kommt mit 11 Jahren Reifezeit und bekömmlichen 50,4% in die Flasche, sollte jedoch erst getestet werden, wenn man in Richtung torfige Whiskys aufbrechen will oder schon im Torfmoor der Messe versunken ist.