Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:18:33
Suche
AustralienRumänienSchweizNiederlandeVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Whiskys von Tasmanien bis in die Niederlande

Auch dabei: Die Schweiz, Namibia und Rumänien - und alle bis auf eine Ausnahme wissen dabei gut bis sehr gut zu gefallen...

Wieder einmal steht bei Serge Valentin eine Whisky-Weltreise auf dem Programm – diesmal startet sie bei unseren Antipoden in Tasmanien, führt über über Rumänien, Namibia und die Schweiz wieder zurück nach Australien, um sich dann mit drei Abfüllungen von Master Distiller Patrick van Zuidam unter dem Markennamen Millstone aus den Niederlanden zu beschäftigen.

Recht breit gestreut sind die Wertungen in der Verkostung heute: Die rote Laterne geht nach Australien, der obere Podestplatz an die Niederländer – siehe unsere Tabelle:

AbfüllungPunkte

Collington Mill ‘El Sol’ (46%, OB, Tasmania, ex-sherry barrel, +/-2025)83
Carpathian Single Malt ‘Peated’ (46%, OB, Romania, bourbon, cask #2975, 321 bottles, 2024)80
Ondjaba ‘Classic’ (46%, OB, Namibia, triple-grain, +/-2025)84
Säntis ‘Edition Kamor’ (48%, OB, Switzerland, +/-2025)86
Kinglake 2019/2022 ‘In the Blood’ (61%, OB, Australia, batch #1TB2, 76 bottles)86
Starward 2017/2024 ‘Botrytis Cask’ (48%, OB, Australia)76
Millstone 9 yo 2016/2025 (54.2%, Dràm Mor, Netherlands, PX butt, cask #B0309, 688 bottles)85
Millstone 27 yo 1998/2025 ‘Special #38’ (48.58%, OB, Netherlands, oloroso, 467 bottles)82
Millstone 20 yo 2005/2025 (48.8%, OB, Netherlands, virgin American oak, cask #693, 135 bottles, 2025)89

Dem Spirit Safe der Zuidam Distillery, der Heimat der Millstone-Whiskys, widmen wir heute dementsprechend unser Titelbild.

-Werbung-
Vorheriger Artikel
House of McCallum Live Tasting – 6x2cl Set – 15.04.2026 von und mit Simple Sample
Nächster Artikel
McNeill’s Choice bringt Jägermeisterfass- und Limoncellofassreifungen zur Whisky-Spring

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH