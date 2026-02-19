Serge verkostet: Whiskys von Tasmanien bis in die Niederlande

Wieder einmal steht bei Serge Valentin eine Whisky-Weltreise auf dem Programm – diesmal startet sie bei unseren Antipoden in Tasmanien, führt über über Rumänien, Namibia und die Schweiz wieder zurück nach Australien, um sich dann mit drei Abfüllungen von Master Distiller Patrick van Zuidam unter dem Markennamen Millstone aus den Niederlanden zu beschäftigen.

Recht breit gestreut sind die Wertungen in der Verkostung heute: Die rote Laterne geht nach Australien, der obere Podestplatz an die Niederländer – siehe unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Collington Mill ‘El Sol’ (46%, OB, Tasmania, ex-sherry barrel, +/-2025) 83 Carpathian Single Malt ‘Peated’ (46%, OB, Romania, bourbon, cask #2975, 321 bottles, 2024) 80 Ondjaba ‘Classic’ (46%, OB, Namibia, triple-grain, +/-2025) 84 Säntis ‘Edition Kamor’ (48%, OB, Switzerland, +/-2025) 86 Kinglake 2019/2022 ‘In the Blood’ (61%, OB, Australia, batch #1TB2, 76 bottles) 86 Starward 2017/2024 ‘Botrytis Cask’ (48%, OB, Australia) 76 Millstone 9 yo 2016/2025 (54.2%, Dràm Mor, Netherlands, PX butt, cask #B0309, 688 bottles) 85 Millstone 27 yo 1998/2025 ‘Special #38’ (48.58%, OB, Netherlands, oloroso, 467 bottles) 82 Millstone 20 yo 2005/2025 (48.8%, OB, Netherlands, virgin American oak, cask #693, 135 bottles, 2025) 89

Dem Spirit Safe der Zuidam Distillery, der Heimat der Millstone-Whiskys, widmen wir heute dementsprechend unser Titelbild.