International Whisk(e)y Day am 27. März: Sieben Stationen für die Whisky-Weltreise

In einem Monat ist wieder der International Whiskey Day, in Erinnerung an den unvergessenen Whiskyautor Michael Jackson.
Bei Kirsch Import hat man sich zu diesem Tag etwas ausgedacht: Sieben Vorschläge für Whiskys aus aller Welt, mit denen man die Vielfalt des Wassers des Lebens feiern kann und spannende Whiskys genießt. Die meisten davon kosten im UVP unter 50 Euro – so kann auch der Geldbeutel mitfeiern.
Hier also die Vorschläge aus dem Sortiment von Kirsch Import für die Feier des International Whisk(e)y Day am 27. März
Weltreise zum International Whisk(e)y Day: Sieben Länder, sieben Charaktere
Von finnischem UNESCO-Grundwasser bis zu namibischem Elefantendung-Rauch, von Harzer Handwerk bis japanischer Höhenluft: Zum International Whisk(e)y Day laden wir Sie zu einer Weltreise ein – mit sieben charakterstarken World Whiskys für Ihre Themenplatzierung oder Verkostung. Jetzt Koffer packen!
Finnland: Teerenpeli Soidin
Sanfter Sherry-Malt, geformt von Finnlands Natur:
- gefiltert durch UNESCO-geschütztes Wasser
- Reifung in PX- & Oloroso-Sherryfässern
- zugängliche 40% vol. – ideal für Einsteiger & Drinks
Profil: mild, rund & sherrysüß
Teerenpeli Soidin
Finnish Single Malt Whisky
Herkunft: Finnland
Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks, Oloroso Sherry Casks
40% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
UVP: 54,90€
Dänemark: Stauning HØST
Dänische Ernte mit Portwein-Finish im Glas:
- Rye & Single Malt aus lokalem Getreide
- Virgin Oak & First Fill Port Finish
- geschmacklich & preislich zugänglich
Profil: Wiesenhonig, Toffee, Apfel, rote Beeren & dezente Würze
Stauning HØST
Danish Double Malt Whisky
Herkunft: Dänemark
Fasstyp: Virgin American Oak Casks, First Fill Port Barriques
40,5% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 44,90€
Deutschland: ElsBurn The Harz
Regionaler Single Malt mit Preis-Genuss-Stärke:
- 100% regionale Gerste
- First & Second Fill Sherry- sowie Bourbonfässer
- handwerklicher Standard mit attraktivem Preis
Profil: Aprikose, rote Beeren, Malz, Vanille & würzige Eiche
The Original Hercynian Single Malt Whisky
Herkunft: Deutschland, Harz
Fasstyp: First & Second Fill Sherry Hogsheads (87%), First Fill Bourbon Barrels (13%)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 50,99€
Niederlande: Millstone Oloroso Cask
Farm-to-Glass-Whisky vom niederländischen Familienbetrieb:
- eigenes Getreide, in Mühlen gemahlen
- fruchtig-komplex dank 7 Tagen Fermentation
- 5 Jahre in Sherryfässern gereift
Profil: Pfirsich, Aprikose, Orange, Schokorosinen & Pfeffer
Millstone Oloroso Sherry Cask
Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky
5 Jahre
Dest.: 01/09/2017
Abgef.; 24/08/2023
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: Oloroso Sherry Casks
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 44,90€
Namibia: Ondjaba Classic
Namibias erster Whisky & Islay-Alternative:
- geräuchert über Elefantendung (weltweit einzigartig)
- Triple Grain mit Hirseart Mahangu
- Gold der San Francisco World Spirits Competition 2022
Profil: süßer Rauch, Vanille, Karamell & Wildleder
Ondjaba Classic
Namibian Triple Grain Whiskey
Herkunft: Afrika, Namibia
Fasstyp: Red Wine Barriques
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 69,90€
Australien: Callington Mill Enigma
Tasmanischer Single Malt mit Port- & Sherry-DNA:
- lokale Gerste & „Wet filled“-Fässer direkt von Bodegas
- mindestens 5 Jahre gereift
- Türöffner ins Sortiment mit milden 40% vol.
Profil: Rosinen, tropische Früchte, Gewürze & trockene Eiche
Callington Mill Enigma
Tasmanian Single Malt Whisky
Herkunft: Australien
Fasstyp: Sherry Casks, Port Casks
40% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 49,90€
Japan: Mars Komagatake
Standard-Premiere aus Japans Komagatake-Gebirge:
- erste dauerhaft verfügbare Abfüllung der Mars-Brennerei
- Reifung in Bourbon-, Sherry-, Port- & Weinfässern
- balanciert & vollmundig
Profil: Apfeltee, Aprikosen, Kakis & weiches Nougat
Mars Komagatake
Single Malt Japanese Whisky
Herkunft: Japan
Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, Port Casks, Wine Casks
45% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
UVP: 79,90€