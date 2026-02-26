Donnerstag, 26. Februar 2026, 15:33:09
Suche
AustralienDeutschlandFinnlandJapanNamibiaNiederlandeDänemarkHintergrundPR

International Whisk(e)y Day am 27. März: Sieben Stationen für die Whisky-Weltreise

Eine weltweite Auswahl von interessanten Abfüllungen aus dem Portfolio von Kirsch Import - von Deutschland bis Japan

In einem Monat ist wieder der International Whiskey Day, in Erinnerung an den unvergessenen Whiskyautor Michael Jackson.

Bei Kirsch Import hat man sich zu diesem Tag etwas ausgedacht: Sieben Vorschläge für Whiskys aus aller Welt, mit denen man die Vielfalt des Wassers des Lebens feiern kann und spannende Whiskys genießt. Die meisten davon kosten im UVP unter 50 Euro – so kann auch der Geldbeutel mitfeiern.

Hier also die Vorschläge aus dem Sortiment von Kirsch Import für die Feier des International Whisk(e)y Day am 27. März

PresseartikelFür den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Weltreise zum International Whisk(e)y Day:  Sieben Länder, sieben Charaktere

Von finnischem UNESCO-Grundwasser bis zu namibischem Elefantendung-Rauch, von Harzer Handwerk bis japanischer Höhenluft: Zum International Whisk(e)y Day laden wir Sie zu einer Weltreise ein – mit sieben charakterstarken World Whiskys für Ihre Themenplatzierung oder Verkostung. Jetzt Koffer packen!

Finnland: Teerenpeli Soidin 

Sanfter Sherry-Malt, geformt von Finnlands Natur:

  • gefiltert durch UNESCO-geschütztes Wasser
  • Reifung in PX- & Oloroso-Sherryfässern
  • zugängliche 40% vol. – ideal für Einsteiger & Drinks

Profil: mild, rund & sherrysüß

Teerenpeli Soidin
Finnish Single Malt Whisky 

Herkunft: Finnland 
Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Casks, Oloroso Sherry Casks 
40% vol. 
0,7 Liter 
Nicht gefärbt

UVP: 54,90€

Dänemark: Stauning HØST

Dänische Ernte mit Portwein-Finish im Glas:

  • Rye & Single Malt aus lokalem Getreide
  • Virgin Oak & First Fill Port Finish
  • geschmacklich & preislich zugänglich

Profil: Wiesenhonig, Toffee, Apfel, rote Beeren & dezente Würze

Stauning HØST
Danish Double Malt Whisky
 
Herkunft: Dänemark
Fasstyp: Virgin American Oak Casks, First Fill Port Barriques
40,5% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 44,90€

Deutschland: ElsBurn The Harz

Regionaler Single Malt mit Preis-Genuss-Stärke:

  • 100% regionale Gerste
  • First & Second Fill Sherry- sowie Bourbonfässer
  • handwerklicher Standard mit attraktivem Preis

Profil: Aprikose, rote Beeren, Malz, Vanille & würzige Eiche

The Original Hercynian Single Malt Whisky
 
Herkunft: Deutschland, Harz
Fasstyp: First & Second Fill Sherry Hogsheads (87%), First Fill Bourbon Barrels (13%)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 50,99€

Niederlande: Millstone Oloroso Cask

Farm-to-Glass-Whisky vom niederländischen Familienbetrieb:

  • eigenes Getreide, in Mühlen gemahlen
  • fruchtig-komplex dank 7 Tagen Fermentation
  • 5 Jahre in Sherryfässern gereift

Profil: Pfirsich, Aprikose, Orange, Schokorosinen & Pfeffer

Millstone Oloroso Sherry Cask
Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky
 
5 Jahre
Dest.: 01/09/2017
Abgef.; 24/08/2023
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: Oloroso Sherry Casks
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 44,90€

Namibia: Ondjaba Classic

Namibias erster Whisky & Islay-Alternative:

  • geräuchert über Elefantendung (weltweit einzigartig)
  • Triple Grain mit Hirseart Mahangu
  • Gold der San Francisco World Spirits Competition 2022

Profil: süßer Rauch, Vanille, Karamell & Wildleder

Ondjaba Classic
Namibian Triple Grain Whiskey
 
Herkunft: Afrika, Namibia
Fasstyp: Red Wine Barriques
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 69,90€

Australien: Callington Mill Enigma 

Tasmanischer Single Malt mit Port- & Sherry-DNA:

  • lokale Gerste & „Wet filled“-Fässer direkt von Bodegas
  • mindestens 5 Jahre gereift
  • Türöffner ins Sortiment mit milden 40% vol.

Profil: Rosinen, tropische Früchte, Gewürze & trockene Eiche

Callington Mill Enigma
Tasmanian Single Malt Whisky
 
Herkunft: Australien
Fasstyp: Sherry Casks, Port Casks
40% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 49,90€

Japan: Mars Komagatake 

Standard-Premiere aus Japans Komagatake-Gebirge:

  • erste dauerhaft verfügbare Abfüllung der Mars-Brennerei
  • Reifung in Bourbon-, Sherry-, Port- & Weinfässern
  • balanciert & vollmundig

Profil: Apfeltee, Aprikosen, Kakis & weiches Nougat

Mars Komagatake
Single Malt Japanese Whisky
 
Herkunft: Japan
Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, Port Casks, Wine Casks
45% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt

UVP: 79,90€

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Whiskys der Overeem Distillery erstmals offiziell in Europa verfügbar
Nächster Artikel
MGP verkauft im Jahr 2025 24% weniger – Gewinn geht um 30% zurück

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -

Ready to drink News

Beliebte Postings

Beliebte Kategorien

ÜBER UNS

Whiskyexperts ist die führende deutschsprachige Informationsquelle für Whisky und Whiskey.

Kontakt: press@whiskyexperts.net

Folgen Sie uns

© 2013-2026 Whiskyexperts GmbH