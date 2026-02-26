Wer bislang Whiskys aus der Overeem Distillery auf Tasmanien genießen wollte, der war entweder auf Reisen oder auf sporadische Angebote mancher Shops angewiesen. Das ändert sich nun: True Spirits bringt nun die Whiskys der im Jahr 2005 gegründeten Brennerei auf der Insel südlich des australischen Kontinents nun nach Europa – und zwar für den ausgesuchten Fachhandel.

Untenstehend Infos über die Overeem Distillery, ihre Whiskys und wo man die Abfüllungen als Endkunde schon jetzt erhalten kann. Und für interessierte Fachhändler gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit zum Importeur und Distributor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskys der Overeem Distillery erstmals offiziell in Europa verfügbar

Tasmanischer Single Malt startet mit ersten Abfüllungen im europäischen Markt

Tasmanien hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der spannendsten Whisky-Hotspots außerhalb Schottlands entwickelt. In diesem Kontext fällt ein Name immer wieder in Gesprächen unter Enthusiasten, Sammlern und Fachhändlern. Overeem. Viele kennen die Destillerie, nur wenige hatten bislang tatsächlich Zugang zu den Abfüllungen. Der Grund lag weniger in fehlender Nachfrage als vielmehr in begrenzten Produktionsmengen und einer starken Präsenz im Heimatmarkt Australien sowie in ausgewählten asiatischen Märkten.

Markteintritt in Europa mit klarer Strategie

Nun beginnt Overeem erstmals mit einem strukturierten Einstieg in Europa. Der Import erfolgt über Deutschland. Wein Riegger verantwortet gemeinsam mit TRUE SPIRITS Distribution den Aufbau der Marke. Der Fokus liegt dabei bewusst auf spezialisierten Fachhändlern, Bars und der gehobenen Gastronomie. Ziel ist ein nachhaltiger und schrittweiser Markenaufbau innerhalb der europäischen Whisky-Community.

Von europäischen Wurzeln nach Tasmanien

Die Geschichte der Overeem Distillery ist eng mit Europa verbunden. Gründer Casey Overeem stammt aus einer Familie mit niederländischen Wurzeln und gehört zu den frühen Pionieren der modernen australischen Whiskybewegung. Mit der Gründung der Brennerei im Jahr 2005 verfolgte er einen klaren Anspruch. Sein Ziel war es, einen Single Malt zu produzieren, der sich neben den etablierten internationalen Whiskys behaupten kann. Heute zählt Overeem zu den bekanntesten und angesehensten Destillerien Australiens. Innerhalb der Szene genießt die Marke insbesondere in Australien und Asien einen hervorragenden Ruf.

Tasmanien als Qualitätsfaktor

Tasmanien hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der spannendsten Whiskyregionen außerhalb Schottlands entwickelt. Das maritime Klima, vergleichsweise kühle Bedingungen im australischen Kontext sowie hochwertiges Getreide und außergewöhnlich reines Wasser bieten ideale Voraussetzungen für elegante und strukturierte Single Malts. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen eine kontrollierte Reifung, die zwischen schottischer Tradition und moderner internationaler Stilistik liegt.

Handwerklicher Stil mit klarer Linie

Overeem verfolgt dabei einen bewusst präzisen Ansatz. Lange Fermentation, eine schonende Destillation und stabile Lagerbedingungen prägen den Hausstil. Die Reifung erfolgt in ausgewählten Ex-Bourbon-, Ex-Sherry- und Ex-Portfässern. Ziel ist eine ausgewogene Balance zwischen Destillat und Holz, ohne dominante Fassaromen oder kurzfristige Effekte.

Verfügbare Abfüllungen zum Marktstart

In Europa sind zunächst zwei Varianten im 0,70-Liter-Format verfügbar, der Bourbon Cask und der Sherry Cask. Die Port Cask Variante ist aktuell im Standardformat nicht erhältlich. Um dennoch einen umfassenden Eindruck der Stilistik zu ermöglichen, stehen alle drei Fassreifungen in kleineren Formaten zur Verfügung. Dazu gehören 0,2- und 0,1-Liter-Flaschen sowie Trio-Sets mit drei Varianten zu jeweils 0,05 l, 0,10 l und 0,20 l.

Ausblick auf den europäischen Aufbau

Mit diesem Schritt wird eine der prägenden Destillerien Tasmaniens erstmals systematisch im europäischen Markt positioniert. Für Händler, Bars und Whisky-Enthusiasten eröffnet sich damit die Möglichkeit, Overeem kontinuierlich kennenzulernen und in Verkostungen oder Sortimenten einzusetzen. Die DACH-Region bildet dabei den ersten Schwerpunkt, bevor weitere europäische Märkte folgen sollen.

Importeure, Fachhändler und Gastronomen können sich bei Interesse direkt an TRUE SPIRITS vertrieb@true-spirits.com wenden. Für Endkunden sind ausgewählte Abfüllungen zudem über den Online-Shop von Wein Riegger www.wein-riegger.de erhältlich.