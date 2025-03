Die Hall of Angels’ Share – Villinger Whisky- und Rum-Messe kann in diesem Jahr nicht wie gewohnt in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen stattfinden. Wein-Riegger plant allerdings mit der Angels‘ Share Warehouse Edition – Rieggers Whisky- und Rum-Messe am 14. und 15 September ein Alternativ-Event.

Mehr hierzu im Info-Text, den wir von Wein-Riegger erhalten haben:

Angels‘ Share Warehouse Edition – Rieggers Whisky- und Rummesse 2025: Hausmesse mit besonderem Flair

Die Hall of Angels’ Share – Villinger Whisky- und Rummesse hat sich in den vergangenen Jahren als Pflichttermin für Genießer etabliert. 2025 kann die Messe allerdings nicht wie gewohnt in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen stattfinden. Ganz verzichten müssen Fans von Whisky und Rum aber nicht:

Am 12. und 13. September 2025 lädt Wein-Riegger zur Angels‘ Share Warehouse Edition – Rieggers Whisky- und Rummesse ein – einer besonderen Hausmesse auf dem Warehouse-Vorplatz in Villingen, dem Ort, an dem Whisky und Rum lagern und reifen.

Der Geist der Hall of Angels‘ Share – direkt am Ursprung

Der Name ist Programm: Mit der „Warehouse Edition“ rückt man näher an den Ursprung. Dort, wo das Wasser des Lebens in Holzfässern heranreift, wird die Messe zu einem ganz neuen Erlebnis – nahbar, authentisch und atmosphärisch. Die Hausmesse versteht sich als kleine Schwester der Hall of Angels’ Share und bringt das bewährte Konzept in ein neues, intimeres Format.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet an zwei Tagen ein facettenreiches Programm rund um Whisky und Rum:

Verkostungen edler Tropfen direkt mit den Produzenten und Importeuren

Führungen durch das Warehouse

Fassabfüllungen direkt vor Ort

Schokolade, Zigarren, Whisky-BBQ & mehr

Tickets & Hinweise

Das Event findet unter freiem Himmel auf dem Gelände von Wein-Riegger statt. Für ausreichend Überdachungen ist gesorgt – dennoch wird empfohlen, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden.

Öffnungszeiten: jeweils von 14:00 bis 22:00 Uhr

Tickets sind ab sofort zum Preis von 14,00 € erhältlich.

Alle Informationen zur Veranstaltung sowie der Ticketverkauf: https://whiskymesse-villingen.de