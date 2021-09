PR: EILMELDUNG – Hall of Angels‘ Share 2021 findet statt!

Whiskyfreunde, die gerne Messen besuchen, werden sich über diese Nachricht besonders freuen: Wie uns das Team von Wein-Riegger mitteilte, wird die Hall of Angels‘ Share 2021 stattfinden, und zwar am 30. und 31. Oktober.

Mehr Details zur traditionellen Messe in Villingen können Sie nachfolgend lesen, und sie finden hier auch eine Verlinkung auf die Webseite der Messe, in der mehr über die Hygieneregelungen der Messe zu lesen sein wird und wo Sie bereits Karten im Vorverkauf erwerben können:

EILMELDUNG

Die HoAS 2021 findet statt!

J A ; J A A ; J A A A ! ! !

Wir machen SIE, die Villinger Whiskymesse „Hall of Angels‘ Share“ – sie findet am 30. und 31. Oktober 2021 statt!

Wir haben die Zusage. Die Whiskymesse darf unter dem Motto „Altbewährt trifft neues Konzept“ stattfinden. Diese wird dementsprechend eine reine 2G-Veranstaltung sein (geimpft / genesen).

Wir wollen, besonders auch dieses Jahr, ein Besuchserlebnis auf hohem Niveau bieten!

Um die Anzahl der Whiskyfreunde in der Messehalle zu reduzieren und trotzdem allen einen Besuch der HoAS 2021 zu ermöglichen, wird es pro Tag daher zwei Zeitfenster geben.

SAMSTAG Early Angel: 11:00 Uhr – 16:00 Uhr SAMSTAG Late Angel: 16:30 Uhr – 21:00 Uhr SONNTAG Early Angel: 11:00 Uhr – 16:00 Uhr SONNTAG Late Angel: 16:30 Uhr – 21:00 Uhr

Da am Montag u. a. in Baden-Württemberg ein Feiertag ist – Allerheiligen – und viele Besucher und Aussteller ausschlafen können, haben wir uns entschlossen, die Messe auch am Sonntag bis 21:00 Uhr zu öffnen.

Das genaue Hygienekonzept, wie z. B. der Zutritt zur Messe abläuft, wie die Verkostungen geregelt sind und was es sonst noch für wichtige Infos gibt, werden wir in den nächsten Tagen auf unserer Website www.whiskymesse-villingen.de veröffentlichen.

Der Vorverkauf hat bereits gestartet.