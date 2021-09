PR: irish-whiskeys.de bringt Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2021

Am 9. und 10. Oktober findet das zweite Irish Whiskey Wochenende online statt – und wieder mit einer großen Anzahl von Verkostungen und weiteren Programmpunkten, die Sie auf der eigens eingerichteten Webseite www.irish-whiskey-wochenende.de finden können.

Neu ist die Sonderabfüllung 2021, die es ab sofort in einer limitierten Auflage zu kaufen gibt. Diesmal ist es ein fünf Jahre alter Blend aus Single Pot Still und Peated Single Malt Whiskey. Mehr dazu in der Presseaussendung von irish-whiskeys.de:

Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2021

2021 findet das 2. Irish Whiskey Wochenende online statt. Der Erfolg des 1. IWW hat uns bestärkt auch dieses Jahr allen Irish Whiskey Freunden und Interessierten aus ganz Deutschland die Möglichkeit zu bieten, sich ganz relaxt von zuhause aus über spannende Whiskeys und Entwicklungen in der Welt des Irish Whiskey zu informieren.

Und wie im letzten Jahr darf auch zum 2. IWW der passende Whiskey nicht fehlen. Deshalb gibt es auch 2021 eine Sonderabfüllung. Dieses Jahr haben wir uns etwas Besonderes für euch überlegt und sind kreativ geworden. Wir wollten nicht wieder eine Einzelfassabfüllung machen, sondern noch eine Stufe kreativer werden.

Also haben wir uns Proben aus Irland kommen lassen und haben einen Single Batch Whiskey geblendet. Natürlich sollte es kein Standard Blended Whiskey aus Single Malt und Single Grain Whiskey werden. Und so haben wir etwas experimentiert. Herausgekommen ist ein Blend aus Single Pot Still und Peated Single Malt Whiskey.

Destilliert wurden beide Whiskeys 2017 und durften volle fünf Jahre in Ex-Bourbonfässern reifen.

Vol.: 58,6 %

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Nein



­

Aroma: Vanille, Aprikose, Rauch, reifer Apfel, Nelken

Geschmack: grüner Apfel, Marzipan, Pot Still Aromen, geröstete Nüsse, Rauch

Abgang: langanhaltend mit Pot Still Würze, Rauchvanille und etwas Torf



Preis: 69,90 € – bestellen Sie hier!

Die Abfüllung ist auf 128 Flaschen limitiert.