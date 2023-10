Neu bei irish-whiskeys.de: Fercullen Estate Series 3/3 The Gates

Die Fercullen Estate Series der irischen Powerscourt Distillery findet mit der Veröffentlichung des dritten Teils ihren Abschluss (wir stellten Ihnen dieses Bottling Ende Juli vor). Waren die ersten beiden Releases ein Single Grain Whiskey sowie ein Blend aus Malt und Grain, ist die letzte Abfüllung der Reihe ein Malt Whiskey, der vollständig in der eigenen Brennerei gebrannt wurde. Auch dieser erhielt nach einer ersten Reifung ein Finish in Ex-Amarone-Fässern.

Fercullen Estate Series 3/3 The Gates ist nun auch in Deutschland ab sofort bei irish-whiskeys.de erhältlich. Weitere Einzelheiten zu dieser limitierten Abfüllung sowie Tasting Notes finden Sie in der Info, die wir von irish-whiskeys.de erhalten haben:

Neu: die finale Fercullen Estate Series Abfüllung

Mit dem dritten Release der Estate Serie krönt die Powerscourt Distillery ihre Reihe hochwertiger Whiskeys mit Amarone-Fasseinfluss. Hierbei ist der Fercullen Estate Series 3/3 The Gates ein Single Malt Whiskey, vollständig in der Brennerei am Rande der Wicklow Mountains gebrannt. Die limitierte Abfüllung ist ab sofort auch in Deutschland erhältlich.

Würdiges Finale: Fercullen Estate Series 3/3 The Gates

Vor wenigen Monaten machte die Powerscourt Distillery von sich Reden als sie den ersten selbst destillierten Whiskey veröffentlichte. Auf den eigenen Brennblasen gebrannter Malt Whiskey kam nun auch in der finalen Veröffentlichung der Fercullen Estate Series zur Verwendung. Dabei lagerte der dreifach destillierte Rohbrand zunächst in Ex-Bourbon-Fässern und anschließend in Ex-Amarone-Fässern. Schließlich erfolgte die Abfüllung bei 46 Prozent.

Hierbei ist der Amarone-Fasseinfluss fester Bestandteil der Estate Series. Bereits die ersten beiden Releases machten durch ihre Finishes in Fässern dieses ganz besonderen italienischen Weines auf sich Aufmerksam. Hierzu berichtet Importeurin Mareike Spitzer von Irish-Whiskeys.de:

“Die ersten beiden Releases waren ein Single Grain Whiskey sowie ein Blend aus Malt und Grain mit sehr intensiven Einflüssen des Amarone-Finishes. Das machte beide Abfüllungen äußerst beliebt. Dass jetzt der Malt Whiskey für die dritte Abfüllung der eigene Whiskey aus der Powerscourt Distillery ist, gibt der Estate Series ein würdiges Finale.”

Fercullen Estate Series 3/3 The Gates

Vol.%: 46%

Füllmenge: 0,7 Liter

Farbstoff: Ja

Tasting Notes

Aroma: Sommerfrüchte, Erdbeere, Kirsche, Pflaume, Limette, Minze, Apfel, geschnittenes Heu

Geschmack: Vanille, Honig, Sommerfrüchte mit Biscuits

Nachklang: langanhaltend, fruchtig, mit Holzwürze

UVP: 64,90 € über irish-whiskey.de

Die Fercullen Estate Series der Powerscourt Distillery

Die Fercullen Estate Series der Powerscourt Distillery ist nicht nur für ihre Amarone-Finishes bekannt. Auch fokussiert jede Abfüllung auf ein bestimmtes Merkmal des berühmten Powerscourt Estate, dem herrschaftlichen Anwesen, auf dem die Brennerei ihre Heimat gefunden hat. Während die erste Abfüllung nach dem Mühlengebäude benannt wurde, welches heute das Besucherzentrum beherbergt, rückte für das zweite Release der stilvolle Italian Garden in den Mittelpunkt. Nunmehr für den Fercullen Estate Series 3/3 The Gates suchte die Brennerei die kunstvollen Tore aus, die an vielen Stellen, das Anwesen prägen. “Abseits des Whiskeys können wir einen Ausflug auf das Powerscourt-Anwesen jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das Haus sowie die umliegenden Gärten vor den Toren Dublins sind eine Reise wert”, empfiehlt Mareike Spitzer.