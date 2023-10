Maker’s Marks ältester Whisky kommt nun auch nach Deutschland!

Bereits im August stellten wir Ihnen Maker’s Mark Cellar Aged Bourbon Whisky vor, zu diesem Zeitpunkt schien diese Abfüllung innerhalb Deutschlands nur im Travel Retail des Flughafens Münchens erhältlich zu sein. Die Maker’s Mark Presseaussendung, die wir gestern erhielten, kündigt allerdings das Erscheinen ihres ältesten Whisky in Deutschland für diesen Monat im ausgewählten Fachhandel und Online an.

Maker’s Mark Cellar Aged Bourbon Whisky ist ein Blend aus 11- und 12-jährigem Bourbon und mit 115,7 proof in Fassstärke abgefüllt. Diese Abfüllung wird jährlich in limitierter Auflage erscheinen, die 2023er Ausgabe wird ab Oktober 2023 deutschlandweit im ausgewählten Fachhandel und Online zur unverbindlichen Preisempfehlung von 140 € erhältlich sein.

Hier die Pressemitteilung mit weiteren Details und Einzelheiten zu dieser Abfüllung, inklusive Fact Sheet als PDF:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„AGE IS A CONSTRUCT.“

MAKER´S MARK® LANCIERT ÄLTESTEN WHISKY IM SORTIMENT: CELLAR AGED BOURBON WHISKY

Frankfurt, 05.09.2023: Als einer der ersten Premium-Bourbons der Welt veränderte Maker’s Mark® 1953 die Branche. Heute, 70 Jahre später, revolutionieren sie den Whiskymarkt erneut. Mit Maker’s Mark® Cellar Aged Bourbon kündigt die Traditionsmarke die Einführung einer weltweit limitierten Jahresabfüllung an. Cellar Aged beweist, dass die Alterung von Whisky nicht nur eine Zahl, sondern vielmehr eine Kunst ist. Es handelt sich um einen Blend aus 11- und 12-jährigem Bourbon und damit um die mit Spannung erwartete älteste Abfüllung der Brennerei. Cellar Aged wird ab Oktober 2023 deutschlandweit im ausgewählten Fachhandel und Online zur unverbindlichen Preisempfehlung von 140,00 € erhältlich sein.

Bei Maker’s Mark® steht Tradition im Mittelpunkt, denn seit Gründung im Jahr 1953 wird hier qualitativ feinster Bourbon Whisky, nach aktueller Rezeptur, hergestellt. Mit wiedererkennbaren Geschmacksnoten und einem Premium Anspruch an Qualität. Seitdem gilt: Maker’s Mark® reift nach Geschmack, nicht nach Zeit, um die Vision seiner Gründer zu verwirklichen. Bourbon ohne bitteren Geschmack, immer weich und cremig. Maker’s Mark® Cellar Aged bleibt dieser Philosophie treu und bietet einen vollmundigen und komplexeren älteren Bourbon, frei von den rauen Tanninen, die man üblicherweise in extra gereiften amerikanischen Whiskeys findet.

“Mehr als 65 Jahre lang haben wir unseren Whisky nicht länger als ein Jahrzehnt lang reifen lassen. Es ist nicht so, dass wir nicht daran geglaubt hätten; wir haben einfach keine Möglichkeit gefunden, dies zu tun, ohne unsere Geschmacksvorstellungen zu beeinträchtigen – bis jetzt. Cellar Aged verkörpert einen gereiften Whisky, der unverkennbar Maker’s Mark ist.” Rob Samuels, Whiskyhersteller in der 8. Generation und Enkel der Gründer von Maker’s Mark®.

Um zu Maker’s Mark® Cellar Aged zu reifen, lagern die Fässer mit dem klassischen Destillat der Brennerei zunächst etwa sechs Jahre lang in traditionellen Bourbon-Lagerhäusern, wo sie das Klima Kentuckys und seine Temperaturschwankungen aushalten, bis sie ihre volle Reife erreicht haben und als “Maker’s Mark” bezeichnet werden dürfen. Die Fässer werden anschließend in den hauseigenen Kalkstein-Whiskykeller gebracht, wo sie weitere fünf bis sechs Jahre reifen, bevor sie nach Geschmack verschnitten und abgefüllt werden. Der Keller ist in den natürlichen Kalksteinboden der Hügel von Kentucky gebaut.

Die konstant kühle Umgebung des Kellers verlangsamt den Einfluss der Tannine, die während der Reifung entstehen, und ermöglicht es dem Bourbon, einen vollmundig, dunkleren Geschmack mit verborgener Tiefe, aber ohne Bitterkeit zu entwickeln. Damit reiht sich Maker’s Mark® Cellar Aged neben Maker’s Mark® Original, 46, Private Selection, Wood Finishing Series, 101 und Cask Strength als absolutes Highlight in die Riege der Premium-Bourbons ein.

Die erste Edition des Cellar Aged ist ein in Fassstärke abgefüllter Blended Bourbon (115,7 proof / Alk. 58% vol.). Er empfängt den Genießer mit Aromen von Früchten, karamellisiertem Zucker und Eiche. Am Gaumen begeistert der Cellar Aged mit einer perfekten Balance aus Noten von amerikanischer Weißeiche, Vanille und Früchten. Im Abgang besticht er durch eine samtige Textur, lange und komplexe Noten von Karamell und einem ausgewogenen Hauch von gebackenen Gewürzen. Seine Qualität und Komplexität machen den Cellar Aged zu einem Prestigeprodukt seiner Art und zu einem der Bourbon-Highlights des Jahres.

Maker’s Mark® Cellar Aged wird jährlich in limitierter Auflage auf ausgewählten Märkten weltweit erhältlich sein. Das einzigartige Reifungsverfahren von Cellar Aged bleibt jedes Jahr gleich, die genaue Mischung der gereiften Bourbon-Whiskeys jedoch variiert je nach Geschmack und den zur Verfügung stehenden Fässern. Die erste Edition von Cellar Aged ist eine Mischung aus 12- und 11-jährigem Whiskey – 87% bzw. 13% – abgefüllt in Fassstärke (115,7 proof).

Für weitere Informationen über Maker’s Mark Cellar Aged besuchen Sie bitte www.MakersMark.com.