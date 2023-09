Exklusiv für den Weisshaus Shop: Maker’s Mark Private Select Edition Weisshaus Batch 002

Der Weisshaus Shop stellt heute Batch 002 seiner Private Select Edition des Kentucky Bourbon Whiskys Maker’s Mark vor. Diese Abfüllung entstand innerhalb des Fassprogramms der Brennerei, hier können Partner der Destillerie mittels unterschiedlicher Finishing Staves ihre ganz eigene Abfüllung kreiieren.

Erhältlich ist Maker’s Mark Private Select Edition Weisshaus Batch 002 über den jeweiligen Onlne-Shop in Deutschland, Österreich und Italien. Alle weiteren Details, welche Staves verwendet wurden und die Tasting Notes erfahren Sie in der Presse-Info, die wir vom Weisshaus Shop erhalten haben:

Maker’s Mark x Weisshaus Shop: Entdecken Sie den Private Select Edition Weisshaus Batch 002 Bourbon Whisky

Ganz nach dem Motto „Make your Mark“ entstand Batch 002 der Weisshaus Private Select Edition von Maker’s Mark. Unter dem Fassprogramm der Destillerie können Einzelhandels-und Restaurantpartner ein Fass erstehen und nach ihren Geschmacksvorstellungen verändern. So finden einzigartige Variationen des beliebten Maker’s Mark ihren Weg in die Flasche, die nur darauf warten erkundet zu werden.

Private Select Edition Weisshaus Batch 002 Bourbon Whisky

Um den Bourbon Whisky zu editieren wurden 10 Finishing Staves verwendet, die ihre einmaligen Aromen an den Tropfen weitergeben. Sowohl amerikanische Weißeiche als auch französische Limousineiche kamen zur Anwendung, die jeweils unterschiedliche Toasting-Grade aufwiesen. Im Detail bestand die Kombination aus folgenden Staves:

• 2x Baked American Pure 2: Ein amerikanisches Eichenholz, das langsam und bei niedrigen Temperaturen getoastet wurde.

• 1x Seared French Cuvée: Das französische Eichenholz erhält seinen Toasting-Grad durch Infrarotbestrahlung. Zudem wurde es mit einem weniger klassischen Schnitt versehen, weshalb Vertiefungen und Kerben im Holz zurückblieben.

• 3x Maker’ Mark 46: Die klassische Maker’s Mark Daube wird aus französischem Eichenholz hergestellt. Der Toasting-Grad wird durch Infrarotbestrahlung erreicht.

• 3x Roasted French Mendiant: Bei niedrigen Temperaturen, äußerst langsam und schonend wird dieses französische Eichenholz getoastet.

• 1x Toasted French Spice: Maker’s Mark nennt diese Daube meist nur „Spice“, denn sie bringt eine angenehme Würze in den Tropfen. Das französische Eichenholz wird sowohl bei hohen als auch niedrigen Temperaturen im Umluftofen getoastet.

Die Finishing Staves wurden sorgfältig von Andreas Osler, dem Geschäftsführer des Weisshaus Shops, und dem Weisshaus Team ausgewählt. Das Resultat besticht mit warmen Aromen, die einem herbstlichen Abend einen geschmacklichen Rahmen geben.

Tasting Notes

Nase: Karamell und Vanille umgeben von sanften Früchten und ummantelt von reichhaltiger Schokolade.

Gaumen: Süße Vanille und trockene Früchte gestalten den Auftakt und werden von körperbetonten Noten nach herzhaftem Karamell, Vollmilchschokolade und Umami begleitet.

Finish: Mittellang und geprägt von einem Hauch exotischer Gewürze.

Wer sich selbst von der Kreation überzeugen möchte, findet diese im Online-Shop des Unternehmens:

DE: www.weisshaus.de

AT: www.weisshaus.at

IT: www.weisshaus.it