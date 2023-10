Nach dem 30 Jahre alten Macallan gibt es nun im Weisshaus Shop einen weiteren exklusiven Whisky, der nirgendwo sonst zu finden ist: Der Glenrothes 34yo der Tassei-Group wird exkklusiv über Weisshaus vertrieben und ist auf 223 Flaschen limitiert. Der mit 44,7% vol. Alkoholstärke abgefüllte Speyside-Whisky (der – technisch korrekt – auf der Flasche als Higlandwhisky ausgezeichnet ist, siehe z.B. Glenfarclas) konnte 34 Jahre lang in einem ex-Bourbon Fass reifen und bringt dementsprechend komplexe und interessante Geschmacksnoten, die Sie mit anderen Infos in der nachfolgenden Presseaussendung finden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu im Weisshaus Shop: Ein 34-jähriger Glenrothes

Mit einer Expertise von über 40 Jahren weiß der Weisshaus Shop, welche begehrten Abfüllungen nachhaltig beeindrucken. Unter diesen exzeptionellen Kreationen befindet sich seit kurzem ein 34-jähriger Whisky, der mit samtweichen und doch komplexen Noten betört.

Limitiert ist der Highland Single Malt Scotch Whisky auf 223 Flaschen weltweit, die exklusiv im Weisshaus Shop zu finden sind. Nach der Abfüllung eines 30-jährigen Macallan ist dies bereits die zweite erfolgreiche Kooperation zwischen dem Weisshaus Shop und der Tassei Group.

Andreas Osler (Mitte) von Weisshaus präsentiert mit der Tassei-Group den neuen, exklusiven Glenrothes 34yo

DE: www.weisshaus.de/ AT: www.weisshaus.at

Glenrothes 34 YO Vintage 1988 Tassei Group Whisky 44,7% vol. 0,70l

Aus den bewährten Händen der Traditionsdestillerie Glenrothes, welche bereits seit 1878 Single Malt Scotch Whiskys zum Besten gibt, stammt dieser außergewöhnliche Tropfen.

Destilliert wurde der Highland Whisky am 01. Juni 1988. Daraufhin ruhte er in einem ex- Bourbon-Fass, das es ihm ermöglichte, seine Aromen zur Gänze auszuschöpfen. Am 07. Juli 2022 – 34 Jahre nach seiner Destillation – fand der Glenrothes Whisky, Dank der Tassei Group, seinen Weg in die Flasche.

Während seiner Ruhezeit haben sich Noten von üppigem Eichenholz etabliert, die in Verbindung mit gemahlenem Meersalz, einem Hauch Ingwer sowie Gewürzen einen ausdrucksstarken und wärmenden Whisky entstehen lassen.

Tasting Notes

Nase: Reichhaltige Aromen von saftigen Obstgartenfrüchten, gefolgt von Vanilleakzenten und Honig.

Gaumen: Komplex und samtweich entstehen opulente Eichennoten, die von elegantem Meersalz, Anklängen von Ingwer und warmen Gewürzen umrahmt werden.

Finish: Ein beeindruckendes Finale, das von außergewöhnlicher Wärme, Länge und süß- würzigen Schichten geprägt ist.