TTB-Neuheit: The Glenrothes 32 years

Eine mögliche neue Abfüllung der Speyside-Destillerie Glenrothes ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht. The Glenrothes 32 years würde im Portfolio der Brennerei die vermeintliche Lücke zwischen The 25 und The 42 füllen. In natürlicher Farbe mit 43 % Vol. abgefüllt, sprechen die Tastimg Notes von „Stewed plums, treacle toffee and sweet spice“, wenn wir das Etikett richtig entziffern. Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.