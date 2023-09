Bladnoch Distillery mit neuem Führungsteam

Der Eigentümer der Bladnoch Distillery in den Lowlands, David Prior, hat das Führungsteam seiner Brennerei neu zusammengesetzt. Neuer CEO ist jetzt Glen Gribbon, der eine langjährige Erfahrung in der Whisky-Industrie vorweisen kann. So war er beispielsweise lange bei The Macallan tätig, dort arbeitete er bereits mit Dr. Nick Savage, dem jetzigen Master Distiller von Bladnoch zusammen.

Neu im Team sind auch der bisherige Geschäftsführer von Edrington Taiwan, David Pattison. Er wird Bladnoch in der Asien-Pazifik-Region unterstützen. Jonathan Owen wird die Rolle des kaufmännischen Leiters für Europa, Naher Osten, Afrika und Amerika übernehmen, und Allison Renfrew ist als Marketingmanagerin bei Bladnoch hinzugekommen.