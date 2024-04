Serge verkostet: Bladnoch im Duett

Zwar kommen die zwei Whisky in der heutigen Verkostung auf Whiskyfun beide aus der Lowland-Destillerie Bladnoch. Doch unterschiedlicher bzw. kontrastreicher könnte das Duo, welches Serge Valentin vor sich hat, nicht sein. Auf der einen Seite Bladnoch Kirkcowan, eine alterlose und fair bepreiste Destillerie-Abfüllung, abgefüllt mit 40 % Vol.. Auf der anderen Seite ein aktueller 34-järiger WhiskySponge-Bladnoch, mit kräftigen 55,1 % Vol. abgefüllt und preislich in anderen Sphären schwebend.

In den Bewertungen der Beiden spiegelt sich die Unterschiedlichkeit auch deutlich wider. Der guten Benotung der Destillerie-Abfüllung stehen beim lang gereiften Indie-Bottling äußerst vorzügliche 91 Punkte:

Abfüllung Punkte

Bladnoch ‚Kirkcowan‘ (40%, OB, American oak, 2023 80 Bladnoch 34 yo 1990/2024 (55.1%, Whisky Sponge, refill barrel, 194 bottles) 91