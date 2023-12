Neues von Kirsch Import: Neue Sherry Malts von Signatory, exklusiver Williamson und ein besonderer Maker’s Mark

Ein weiterer Schwung Neuheiten von Kirsch Import erreicht in den nächsten Tagen den deutschen Fachhandel, und es sind nicht nur neue Sherry-Abfüllungen von Signatory, sondern auch ein exklusiver Williamson (auf der Flasche darf man nicht Laphroaig schreiben, wir hier schon) und ein Maker’s Mark, der von Kirsch-Mitarbeiter Patrick Ahluwalia, Jan Forsberg und Rachel Forb Harb exklusiv für Kirsch Import kreiert wurde (übrigens schon sein zweiter).

Hier alle Infos zu den Abfüllungen, die sicher noch den einen oder anderen Platz unter dem Christbaum finden könnten…

Sherry-Malts von Signatory Vintage: Abfüllungen für Anspruchsvolle

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Andrew Symington herausragende Scotch Whiskys auf. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zu seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, exklusive Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen.



Diese Woche zählt dazu einer der letzten verfügbaren Preis-Leistungs-Hits mit 43% vol.: Dieser Linkwood 2013/2023 reifte 10 Jahre lang in First und Second Fill Oloroso Sherry Butts.



In der Un-Chillfiltered-Range versorgt Signatory anspruchsvolle Genießer pünktlich zu Weihnachten mit der Neuauflage des hocharomatischen Edradour 2013/2023, der wie gehabt 10 Jahre lang in Sherryfässern reifen durfte. Ein Finish in den andalusischen Fässern war dem verlockend dunklen Benrinnes 2010/2023 gegönnt.



Im formschönen Ibisco-Dekanter präsentieren sich nach 8 bis 9 Jahren in Oloroso Sherry Casks der einladende Ben Nevis 2014/2023 und der Bunnahabhain Staoisha 2013/2023 aus dem rauchigen Zweig der Islay-Brennerei.

Linkwood 2013/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest. 09/2013

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

43% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Edradour 2013/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

10 Jahre

Dest. 05/2013

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr. 253, 254, 255, 256

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2010/2023

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

The Un-Chillfiltered Collection

13 Jahre

Dest. 23/09/2010

Abgef. 10/2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts (Finish)

Fassnr. 105, 113

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2014/2023

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

The Decanter Collection

8 Jahre

Dest. 2014

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain Staoisha 2013/2023

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

The Decanter Collection

9 Jahre

Dest. 2013

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Peat pur: Exklusiver Williamson für Kirsch-Kunden

Die Augen von „peat heads“ zum Strahlen bringen? Das gelingt mit einem exklusiven Single Cask für den deutschen Markt. Aus dem Bestand des unabhängigen belgischen Abfüllers Asta Morris bringen wir pures Peat-Vergnügen zu unseren Kunden.



Der Williamson 2011/2023 ist ein Blended Malt Scotch Whisky von der Insel Islay. Benannt wurde er nach der einstigen Eigentümerin seiner Ursprungs-Brennerei, Elizabeth Leitch „Bessie“ Williamson, Sekretärin des letzten und kinderlos gebliebenen Nachfahren der Gründerfamilie Johnston.



Phenolischen Torfrauch und maritime Noten, die charakteristisch für ihre berühmte Heimat-Destillerie sind, verbindet die Abfüllung nach 12 Jahren im Sherryfass harmonisch mit dunklen Fruchtnoten, braunem Zucker und nussigen Anklängen.

Williamson 2011/2023

Asta Morris Blended Malt Scotch Whisky

Selected by and bottled for Kirsch Import, Germany

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr.: AM081

498 Flaschen

54% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Maker’s Mark – von Kirsch Import gemacht: Weihnachtliche Kreation für den deutschen Markt

Den eigenen Whisky kreieren – davon träumen viele Genießer. Wie zum Beispiel Kirsch-Mitarbeiter Patrick Ahluwalia. Zum zweiten Mal hatte er das Vergnügen, gemeinsam mit Maker’s Mark Brand Diplomat Jan Forsberg und Rachel Forb Harb, die das Privat Cask Select Programm global betreut, eine individuelle Abfüllung zu kreieren.

Zehn Eichenholzstäbe („staves“), jeder von ihnen mit einem ganz eigenen Profil, kombinierte er zu einem Bourbon Whisky, den es so nie wieder geben wird: einmal Baked American Pure 2, je zwei Seared French Cuvée, Maker‘s 46 und Roasted French Mendiant Staves sowie dreimal Toasted French Spice.



Die Stäbe wurden ins Fass eingehängt. So reifte unser Maker’s Mark Private Select für neun Wochen bei 13°C in einer Höhle bei der Brennerei nach. Das Resultat ist ein von dunkler Süße und Erdnussbutter geprägtes Genusserlebnis, das zudem passend zur Weihnachtszeit köstliche Gewürznoten von Zimt, Nelke und Ingwer entfaltet.

Maker’s Mark Private Select

Kentucky Bourbon Whisky

Oak Stave Selection by Kirsch Import

Herkunft: USA, Kentucky

Fasstyp: Oak Cask + Oak Finishing Staves

54,75% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Tolle Bourbon-Aromen, brauner Zucker, Ahornsirup, Kirsch-Lolli und Erdnussbutter.



Gaumen: Wuchtig trifft der Bourbon auf die Zunge. Anschließend entfaltet sich eine großartige dunkle Süße zusammen mit Aromen von Zimt, Nelken, Ingwer und Erdnussbutter sowie schokoladigen Anklängen.



Nachklang: Alle würzigen Aromen klingen gemeinsam mit der Süße aus der Nase nach. Brauner Zucker, Ahornsirup und Erdnussbutter verbleiben am Gaumen.