Nach der Vorstellung und Veröffentlichung des The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow in Österreich vor einer Woche (wir berichteten hier), ist die dritte Ausgabe der Collection, diesmal in Zusammenarbeit mit Stella & Mary McCartney kreiert, jetzt auch in Deutschland erschienen. Wir haben für Sie alle Hintergrundinfos dazu, natürlich auch die Tasting Notes, in der nachfolgenden Pressemitteilung übermittelt bekommen:

The Macallan präsentiert die 3. Edition der Harmony Collection – Eine kreative Zusammenarbeit mit Stella und Mary McCartney

Inspiriert von der tief verwurzelten Verbindung zur Natur, ist die Macallan Harmony Collection eine limitierte, jährlich erscheinende Serie. Die dritte Edition der Harmony Collection wurde in Zusammenarbeit mit Stella und Mary McCartney kreiert.

Frankfurt am Main, 07. Dezember 2023 – The Macallan launcht die dritte Edition der Harmony Collection, die in Zusammenarbeit mit den berühmten Schwestern Stella und Mary McCartney kreiert wurde. Sie umfasst zwei Abfüllungen – Amber Meadow und Green Meadow – und zelebriert die gemeinsamen Werte von The Macallan und The McCartney’s, die die Liebe zur Natur und den Respekt gegenüber dieser in den Vordergrund stellen. Amber Meadow ist seit November 2023 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 185,00 € im ausgesuchten Handel erhältlich. Green Meadow wird ab Frühjahr 2024 im Travel Retail zu erwerben sein.

HARMONY III

Inspiriert von der tief verwurzelten Verbindung zur Natur, ist die The Harmony Collection eine limitierte, jährlich erscheinende Serie, bei der mit jeder Veröffentlichung unverwechselbare und innovative Verpackungsdesigns präsentiert werden. Neben Harmonie I und II wird nun die dritte Ausgabe vorgestellt und mit dieser kommen zwei neue unverwechselbare Editionen: The Macallan Harmony Collection – inspiriert von der Liebe und den Erinnerungen der McCartney-Schwestern an Schottland und dessen atemberaubenden Natur und Landschaft. Das The Macallan Whisky Mastery Team lässt sich dabei von den schottischen Graslandschaften inspirieren, um zwei unverwechselbare Whiskys in limitierter Auflage zu kreieren, die in einer Kombination aus Sherry- und Bourbonfässern gelagert werden.



Die The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow ist mit 44, 2% vol. Alkohol abgefüllt und beinhaltet Noten von Orange und Zitrone sowie Eiche und Melone.

Tasting Notes – Amber Meadow

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 185,00 € pro Flasche.

Alkoholgehalt: 44,2 %

Farbe: Sommerabend

Sommerabend Aroma: Reichhaltige Orange und Zitrone, Geißblatt, Vanille, Kokosnuss und reife Gerstenfelder

Reichhaltige Orange und Zitrone, Geißblatt, Vanille, Kokosnuss und reife Gerstenfelder Geschmack: Reichhaltige Eiche, Zitrone, Melone, klassisches Gebäck, Mandel und grüner Tee

Reichhaltige Eiche, Zitrone, Melone, klassisches Gebäck, Mandel und grüner Tee Nachklang: Ein reichhaltiger und süßer Abgang mit lang anhaltenden Noten, die eine große Komplexität bieten.

Innovatives Verpackungsdesign

Der Nachhaltigkeitsansatz ist ein konstantes Leitprinzip der Harmony Reihe. Um die tiefe Verbundenheit mit dem Land zu verdeutlichen, setzt die Marke bei der Verpackung auf die Wiederverwendung natürlicher Materialien: Flaschenkartons- und Etiketten wurden aus ausrangierten Wiesenstecklingen gefertigt.* Im Fokus steht hier das Bestreben der Marke, aus ausgedienten Ressourcen am Ende ihrer Lebensdauer neue Schönheit zu schaffen. Jedes Verpackungsdesign zeigt außerdem ein Foto der wunderschönen Natur, welche The Macallan Estate umgibt und von Mary McCartney aufgenommen wurde.

*Hierbei handelt es sich um kleine, ausgewählte Pflanzenteile, die direkt in eine Wiese eingepflanzt werden, um deren Artenvielfalt und Blütenpracht zu erhöhen.