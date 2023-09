Neu bei irish-whiskeys.de: The Liberator Malt x Sauternes

Exklusiv für den deutschen Markt und in Zusammenarbeit mit Wayward Irish Spirits erscheint bei Irish-Whiskeys.de die Abfüllung The Liberator Malt x Sauternes. Der Irish Single Malt Whiskey reifte fast fünf volle Jahre in Ex-Bourbonfässern, anschließend erhielt er eine zusätzliche 26 Monate lange Reifung in Ex-Sauternesfässern.

Alle weiteren Infos und Details zu diesem auf 400 Flaschen limitierten Bottling finden Sie in der Presseaussendung, die wir von irish-whiskeys.de erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish-Whiskeys.de mit exklusiver Abfüllung für Deutschland: The Liberator Malt x Sauternes

Eine neue exklusive Abfüllung für den deutschen Markt kündigt jetzt Irish-Whiskeys.de, Importeur für irische Craft-Spirituosen an. In Zusammenarbeit mit Whiskey Bonder Wayward Irish Spirits erscheint mit The Liberator Malt x Sauternes ein fassstarker Whiskey mit langem Finish in Ex-Sauternesfässern.

Irish-Whiskeys.de x Wayward Spirits: The Liberator Malt x Sauternes

Mit Whiskey Bonder Wayward Irish Spirits arbeitet Importeur und Onlinehändler Irish-Whiskeys.de bereits seit dem Start des jungen Unternehmens in 2020 eng zusammen. Hierzu erklärt Importeurin Mareike Spitzer: “Mit Inhaber Maurice O’Connell dürfen wir seit den ersten Tagen zusammenarbeiten. Und seine hervorragenden Produkte sind bei unseren Kunden hier in Deutschland ausgesprochen beliebt.” Da ist es naheliegend, nun mit The Liberator Malt x Sauternes diese Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

Der Single Malt Whiskey lagerte für beinahe fünf volle Jahre in Ex-Bourbonfässern. Anschließend erhielt der Whiskey ein Finish für 26 Monate in Ex-Sauternesfässern. “Das Finish verwandelte den Whiskey in eine Fruchtbombe. Frische Weißweinnoten, Pfirsich, Aprikose, Zitrus und dazu Vanille und Honig”, beschreibt Mareike Spitzer ihre exklusive Abfüllung. Hierzu wählte sie den passenden Alkoholgehalt selbst aus: 50.2 % Vol. unterstreichen die Fruchtaromen des The Liberator Malt x Sauternes perfekt.

Limitierter Malt Whiskey aus dem Südwesten Irlands

Whiskey Bonder Maurice O’Connell ergänzt: “Mit unserer Serie Storehouse Special zeigen wir regelmäßig auf, welche Schätze in unserem Lagerhaus hier im schönen Kerry ruhen. Mit The Liberator Malt x Sauternes können nun wir einen ganz besonderen dieser Schätze für unsere guten Partner und Freunde nach Deutschland bringen.”

Lediglich 400 Flaschen zu je 700 Milliliter sind aus zwei Sauternesfässern entstanden. Diese sind über Irish-Whiskeys.de sowie über den gut sortierten Fachhandel erhältlich.

Über Irish-Whiskeys.de

Irish-Whiskeys.de entstand 2011 als Online-Shop für irischen Whiskey. Mittlerweile umfasst das Sortiment von Inhaberin Mareike Spitzer daneben weitere Spirituosen wie Irish Gin, Vodka und Poitín. Zudem importiert sie Whiskeys en gros und vertreibt sie an den gut sortierten Fachhandel. Hierbei sind insbesondere ihre eigenen, limitierten Abfüllungsreihen Black Rock und Fairy Cask sehr populär. Mareike ist auf Messen, Tastings und Web-Streams präsent und gilt als anerkannte Expertin über irischen Whiskey.