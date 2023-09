Personelle Veränderungen bei Brown-Forman Deutschland: Ab sofort verstärken mit Hetti Niemelä und Amanda Basquil zwei neue Marketingexpertinnen das Team. Hetti Niemelä ist zum 1. August 2023 als Head of North & South American Super Premium Spirits Germany eingestiegen. Amanda Basquil hat zum 1. September 2023 als Head of European Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland begonnen.

Brown-Forman Deutschland erweitert das Brand Marketing Team: zwei Zugänge auf Führungsebene für den Super Premium Bereich

Hamburg, 26. September 2023 – Ab sofort verstärken mit Hetti Niemelä und Amanda Basquil zwei neue Marketingexpertinnen das Brown-Forman Deutschland Team. Das Unternehmen hat sich bereits seit einiger Zeit parallel zum Ausbau seiner Marktführerschaft im Segment American Whiskey rund um die Flaggschiffmarke JACK DANIEL’S strategisch die Weiterentwicklung des Super Premium Portfolios auf die Fahnen geschrieben. Zuletzt sind mit Gin Mare und Diplomático Rum, in Deutschland unter dem Namen Botucal vertrieben, zwei schwergewichtige globale Marken dazugekommen.

Amanda Basquil, Head of European Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland

Amanda Basquil hat zum 1. September 2023 als Head of European Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland begonnen. Sie bringt umfangreiche Erfahrungen innerhalb der Kategorie der Super Premium Spirituosen sowie des europäischen Marktes mit. Vor ihrem Einstieg im Brand Marketing bei Brown-Forman Deutschland war sie über 20 Jahre bei Diageo in den Bereichen Brand, Trade, Category und Customer Marketing sowie im Vertrieb tätig. Die letzten drei Jahre zeichnete sie als Head of Category Marketing für die Region Northern Europe verantwortlich.

Hetti Niemelä, Head of North & South American Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland

Hetti Niemelä ist zum 1. August 2023 als Head of North & South American Super Premium Spirits Germany bei Brown-Forman Deutschland eingestiegen. Sie hat in verschiedenen Positionen nationale und internationale Berufserfahrung gesammelt, zuletzt als Senior Brand Manager für Premium Whisky bei William Grant & Sons. Davor war sie über sieben Jahre für den Lebensmittelkonzern Mondelez international sowie in Deutschland tätig.

„Die Erfahrungen und Fachkenntnisse von Hetti und Amanda sind eine wertvolle Ergänzung für unser Geschäft. Mit ihrer Expertise sind wir hervorragend aufgestellt, die erfolgreiche Entwicklung unseres Super Premium Portfolios weiter voranzutreiben. Unser gesamtes Brown-Forman Deutschland Team heißt Hetti und Amanda herzlich willkommen und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“

so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien.

Das Unternehmen verfolgt ehrgeizige Wachstumsziele. Entsprechend wird die Zahl der Köpfe im Team von Marketing Direktorin Tanja Steffen sukzessive aufgestockt. Mit dem Einstieg von Niemelä und Basquil wird das Brown-Forman Deutschland Markenportfolio nun neben dem Head of Jack Daniel’s Germany von drei Team-Verantwortlichen auf Führungsebene geführt und weiterentwickelt.

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 5.600 Mitarbeiter*innen bei. Für die 2023 erneut als „Great Place to Work©“ ausgezeichnete Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.

Über Brown-Forman

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die Scotch Whiskys Benriach und The GlenDronach und Slane Irish Whiskey. Botucal Rum, Gin Mare, Fords Gin, die Tequilas el Jimador und Herradura und der Likör Chambord runden das Angebot ab. Weltweit kümmern sich rund 5.600 Mitarbeiter:innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in über 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Es ist 2022 das zweite Jahr in Folge als eines der “World’s Most Ethical Companies® ” anerkannt.

In Deutschland zählen rund 175 Mitarbeiter:innen zum Unternehmen, das im Jahr 2022/2023 erneut als Great Place to Work© zertifiziert ist. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen: brown-forman.com, massvoll-geniessen.de