Brown-Forman Deutschland setzt sein soziales Engagement mit dem „Engage Day 2023“ fort

Hamburg, 27. September 2023 – Brown-Forman Deutschland führt seine Initiativen im Rahmen der globalen “Spirit of Commitment” Strategie mit dem „Engage Day 2023“ weiter. Dieser Tag steht im Zeichen verstärkten Engagements in den Bereichen Community Relations und ökologische Nachhaltigkeit.

Community Relations ist eine der vier Säulen der globalen “Spirit of Commitment” Strategie von Brown-Forman, die die Bereiche ökologische Nachhaltigkeit, Verantwortung in Bezug auf Alkohol, Diversity & Inclusion und Community Relations umfasst. Maria Navas, Geschäftsführerin von Brown-Forman Deutschland, erläutert: „Wir streben jeden Tag aufs Neue an, uns im Sinne unseres „Spirit of Commitment“ zu engagieren. Wir sind überzeugt, dass unser Handeln – ob im Großen oder Kleinen – zu einem positiven Wandel beitragen kann. Wir engagieren uns bei unserem „Engage Day“ für ökologische Themen und für die Gemeinschaften, in denen wir leben, und setzen uns leidenschaftlich für aktive Maßnahmen ein, mit denen wir bedürftigen Menschen etwas zurückgeben können.“

Am „Engage Day 2023“ kamen 111 MitarbeiterInnen des Brown-Forman Teams aus dem ganzen Bundesgebiet am Firmensitz in Hamburg zusammen, um verschiedene gemeinnützige Organisationen zu unterstützen. Die Aufgaben reichten von der Essensausgabe an Obdachlose bis zur Müllbeseitigung in Gewässern, vom Sortieren von Kleiderspenden bis zu Spaziergängen mit älteren Menschen und vieles mehr. Die MitarbeiterInnen wurden dafür in Gruppen eingeteilt und den verschiedenen Organisationen und Aufgaben zugewiesen.

Insgesamt arbeitete Brown-Forman Deutschland mit zwölf Organisationen zusammen, darunter „Das Rauhe Haus“, „Das Geld hängt an den Bäumen“, „Leben mit Behinderung Hamburg“ und „Mobile Bully Suppenküche“. Die Teilnahme am „Engage Day“ ist freiwillig. „Ich nehme mit großer Dankbarkeit wahr, wie vielen es ein Anliegen ist, hier ihren Beitrag zu leisten“, freut sich Navas.

Der „Engage Day“ ist die Fortführung des „Volunteer Day“, der jährlich seit 2019 stattfindet und seit letztem Jahr in das Format „Engage Day“ übergegangen ist. In den letzten Jahren hat Brown-Forman Deutschland darüber insgesamt mit 31 Organisationen zusammengearbeitet, zu einigen besteht mittlerweile eine vertrauensvolle Beziehung, die über den jährlichen Einsatz hinausreicht. Im letzten Geschäftsjahr kam neben dem persönlichen Einsatz der MitarbeiterInnen am „Engage Day“ über verschiedene Initiativen ein Spendenbetrag von rund 43.000 Euro zusammen, der ebenfalls den Organisationen zugute kam.

Über Brown-Forman

Seit über 150 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation das Leben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus der Genusswelt. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl der Premium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalen Portfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey, Woodford Reserve und Old Forester, die schottischen Single Malts Benriach und The GlenDronach sowie Slane Irish Whiskey. Als Neuzugänge bereichern Gin Mare und Botucal Rum das Portfolio. Fords Gin, die Tequilas el

Jimador und Herradura und der Likör Chambord runden das Angebot ab. Weltweit kümmern sich rund 5.600 Mitarbeiter:innen um die Marken aus dem Hause Brown-Forman, die in über 170 Ländern vertrieben werden. Das 1870 gegründete Familienunternehmen wird an der New York Stock Exchange gehandelt. Es ist 2022 das zweite Jahr in Folge als eins der “World’s Most Ethical Companies®” anerkannt.

In Deutschland zählen rund 175 Mitarbeiter:innen zum Unternehmen, das im Jahr 2023 erneut als Great Place to Work© ausgezeichnet wurde. Brown-Forman setzt sich mit globalen und lokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol ein.

Weitere Informationen: brown-forman.com, RESPONSIBLEdrinking.eu