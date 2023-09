Old Pulteney Port erschienen

Wie erwartet (die Etiketten zu dieser Abfüllung erschienen bereits in der der us-amerikanische TTB-Datenbank) veröffentlicht die Destillerie Pulteney aus Wick mit Old Pulteney Port ihre Fortsetzung der Reihe „The Coastal Series“. Der Single Malt Scotch Whisky lagerte zunächst in second-fill ex-Bourbon casks, anschließend reifte er dann in einer Kombination aus Ruby Port Pipes und Barriques weiter. Old Pulteney Port ist mit 46 % Vol. abgefüllt und soll in der Nase Noten von Sultaninen, Vanille, kandierten Orangenschalen, Lebkuchen, Kirschen, Marzipan und dunkler Schokolade liefern. Am Gaumen folgen dann Noten von Bratäpfeln, karamellisiertem Zucker, Zimtstrudelgebäck, Vanillepudding und einem Hauch Rosenwasser.

Old Pulteney Port wird später in diesem Monat im Fachhandel für einen UVP von £75 (das wären etwa 85 €) erhältlich sein. Wir nehmen an, das diese Abfüllungen auch unsere Märkte erreichen wird, und hoffen, darüber noch einmal gesondert berichten zu können.