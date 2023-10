Old Pulteney Coastal Series Port erreicht den deutschen Markt

Die zweite Abfüllung der Coastal Series der Whisky-Brennerei Pulteney aus Wick erreicht nun auch den deutschen Markt. Old Pulteney Coastal Series Port ist ab dem 3. November zu einem UVP von 80 € im Fachhandel erhältlich, und dies, solange der Vorrat reicht. Zwei weitere Ausgaben innerhalb dieser Limited-Edition-Serie sind geplant und sollen 2024 sowie 2025 erscheinen. Hier nun erst einmal die Pressemitteilung, sowie wir sie vom Importeur und Distributor Eggers & Franke erhalten haben, mit allen Details zum neuen Old Pulteney Coastal Series Port:

NEUE EDITION | Old Pulteney Coastal Series Port

Die Old Pulteney Brennerei präsentiert mit „Port Cask“ einen aufregenden Neuzugang in ihrer limitierten Coastal Series.

Somit besteht die im letzten Jahr erstmals vorgestellte Coastal Serie nun aus zwei von vier geplanten Limited-Edition-Whiskys, weitere sind für 2024 und 2025 zu erwarten. Die Fässer stammen allesamt aus ganz besonderen Küstenregionen der Welt.

Diese Limited Edition der Old Pulteney Coastal Series reifte zunächst in 2nd fill Ex Bourbonfässern, um daraufhin ihrer eigentlichen Bestimmung zu folgen – der finalen Veredelung in Portweinfässern aus dem nordportugiesischen Douro Tal. Das Ergebnis ist eine phantastische Kombination aus Frucht, Süße und Würze. Dieser Single Malt verbindet auf perfekte Weise Hitze und Kälte, also die weiche und intensive Frucht des Portweins mit dem typisch maritim-mineralischen Charakter von Old Pulteney.

Old Pulteney Port wird ab dem 03.November zu einem UVP von 80,00€ im Fachhandel erhältlich sein. Die Coastal Series nimmt Whisky-Liebhaber mit auf eine Entdeckungsreise zu den schier unendlichen Möglichkeiten der Reifung und des Finishings in Fässern aus aller Welt. Für diese limitierte Serie kooperiert Old Pulteney mit Wein- und Spirituosenherstellern aus aller Welt, die ihre Produkte in Küstenregionen produzieren. Als ein Whisky, der berühmt ist für seine maritimen, vom Meer beeinflussten Aromen, lag es für die Brennerei auf der Hand, diesen ganz speziellen Charakter durch eine spezielle Fassreifung zu verstärken. Das Ergebnis sind aktuell zwei, bald schon vier, extrem unterschiedliche sowie ausdrucksstarke Single Malts.

Hier finden zwei Welten zueinander, die gegensätzlicher nicht sein könnten und doch in mindestens zwei Punkten stark miteinander verbunden sind: ein jahrhundertealtes Handwerk und die Suche nach intensiven Aromen durch den Ausdruck des klimatischen Einflusses an der Küste. Hier verschmelzen die Vorzüge amerikanischer Eichenfässer mit handverlesenen Ruby Port Pipes und Ruby Port Barriques zu einem besonders ausgewogenen, maritimen Single Malt mit wunderbar süßen und würzigen Noten sowie der typischen Old Pulteney-Mineralität.

Im Glas präsentiert sich der Old Pulteney Port roségolden und duftet intensiv nach getrockneten Früchten, Sultaninen und buttriger Vanille. Am Gaumen erinnert er an kandierte Orange, Marzipankirschen und Zimtschnecken. Frucht trifft auf salzige Mineralik – der Douro trifft auf die Küste Nordschottlands, der Heimat von Old Pulteney.

Die rubinrote Geschenkbox mit goldfarbenen Elementen ist ein Hinweis auf die Portfassreifung und zeigt eine Illustration der portugiesischen Küste. Der Whisky ist nicht kältefiltriert Malcolm Waring, Master Distiller von Old Pulteney, sagt zu seinem neuesten Meisterstück:

„Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, unseren neuen Coastal Series zu präsentieren – Old Pulteney Port. Für mich repräsentiert er die perfekte Balance aus fruchtig-intensiven Port Aromen und der typisch elegant-salzigen Note von Old Pulteney. Ein ganz besonderer Genuss!“ „Der Old Pulteney Port ist eine großartige Ergänzung unserer limitierten Coastal Serie und reiht sich ein neben unserer ersten limited Edition, dem Pineau des Charentes.“

Old Pulteney Pineau des Charentes ist die wunderbare Vermählung von französischer Küste und Nordschottland. Maritim trifft auf maritim – Traube auf Gerste. Der Whisky reifte in ex Bourbonfässern sowie Fässern aus der Region Charente-Maritime, einer berühmten Anbauregion für süße Aperitifweine, die sich nördlich von Bordeaux befindet. Diesem folgt nun der Old Pulteney Port. Weitere spannende Coastal Editionen sind für 2024 und 2025 geplant.

Old Pulteney Coastal Series Port 0,7l

N°2 der Old Pulteney Coastal Series

Unpeated Single Malt Scotch Whisky

46% vol.

Verzicht auf Kältefiltration

UVP 80,00€

Verfügbar ab dem 03. November 2023 (solange der Vorrat reicht)