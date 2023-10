Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie 12x den Bruichladdich The Classic Laddie – Islay Single Malt für Einsteiger und Kenner!

Bei unserem neuesten Gewinnspiel gibt es so viele Gewinnchancen für Sie wie noch nie: Gleich 12 unserer Leserinnen und Leser können einen wundervollen Bruichladdich The Classic Laddie aus der berühmten Islay-Brennerei gewinnen. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Eggers & Franke, dem Importeur von Bruichladdich nach Deutschland, bieten wir Ihnen diese zwölffache Gewinnchance.

Die Destillerie Bruichladdich

Islay ist nicht gleich Torf. Und Bruichladdich ist das beste Beispiel dafür, dass auch eine Inseldestillerie Vielfalt über Stereotypen hinaus bietet.

Bruichladdich wurde im Jahr 1881 erbaut und zu diesem Zeitpunkt war Kohle als alternativer Brennstoff zum lokalen Torf verfügbar. Die Kohle wurde für die Transportboote benötigt, die sogenannten „Puffer“. Es ist wahrscheinlich, dass die Destillerie speziell für den Zweck erbaut wurde, einen möglichst reinen, ungetorften Whisky zu produzieren.

Ein indirekter Hinweis, der diese These stützt, stammt vom großartigen Autor Alfred Barnard: In seinem faszinierenden Werk aus 1885 über die Brennereien der Insel findet sich zur Bruichladdich-Destillerie als einzige kein Hinweis darauf, dass diese ihren Malz mit Torf trocknete.

Leider ist kein Whisky mehr aus dem 19. Jahrhundert erhalten. Aber die Originalgeräte aus dem viktorianischen Zeitalter bleiben ein beispielloses Vermächtnis dieses Destillationshandwerks, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde, um nun diesen raffinierten Dram herzustellen.

Ihnen erweist Bruichladdich Ehrerbietung – nicht mit langweiliger Einheitlichkeit, sondern mit einer hervorragenden Bandbreite an Whiskys, die zelebrieren, was alles bei der großartigsten Spirituose der Welt möglich ist.

Seit Bruichladdichs Auferweckung im Jahr 2001 hatten man dort immer höhere Ambitionen als einfach Single Malt Scotch Whisky herzustellen und zu verkaufen. Man wollte ein Gegenpol zur Industrienorm sein.



Bruichladdich machte sich auf, um Pioniere, Provokateure und Weltbeweger zu werden. Das heißt: Die Verbindung zwischen dem Land und dem Dram zu erneuern, die festgesetzten „Regeln“ der Industrie zu hinterfragen, den Ursprung der Aromen zu hinterfragen und tiefer zu begreifen, warum landwirtschaftliche Ökosysteme wichtig sind.



Während die Menschen bei Bruichladdich diesen Weg weiter beschreiten, setzen sie ihr wachsendes Wissen in konkretem Schritten in die Tat um. Heute ist die Verpflichtung den Menschen und dem Planeten gegenüber stärker denn je – ebenso ihr Bestreben, das Geschäft auch für das Gemeinwohl einzusetzen.

Mit unserem fähigen Team verfolgen wir eine höhere Bestimmung und halten an unserer Mission fest, möglichst aufregende Spirituosen zu kreieren. Wir sehen uns als „Progressive Hebridean Distillers“ – also als progressive Destillateure unserer Heimat, der Hebriden. Als diese hoffen wir, dass das, was wir in die Wege geleitet haben, andere unternehmerische Start-Ups dazu inspiriert, sich auf unserer Insel und im weiteren Umfeld niederzulassen. Denn dies sorgt für Diversität und Bereicherung sowie eine selbstbestimmte Zukunft. aus der Selbstbeschreibung von Br

THE CLASSIC LADDIE

Das Flaggschiff in der aquafarbenen Flasche repräsentiert den Stil der Bruichladdich Brennerei: elegant-floral und dennoch kraftvoll. Der Classic Laddie ist mit seiner einzigartigen Rezeptur als unpeated Single Malt eine echte Besonderheit auf der an sich stark torfgeprägten Insel Islay. Wie alle Single Malts von Bruichladdich basiert auch sein Charakter auf der Philosophie einer besonders langsamen „trickle“ Destillation (tröpfchenweise), kompromisslosem Fassmanagement, der Vollreifung auf Islay sowie der Abfüllung auf dem Brennereigelände. Jeder Single Malt wird mit purem Islay Quellwasser hergestellt und verlässt unsere Brennerei selbstverständlich ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffe.

Auf der Suche nach dem ultimativen Geschmack hat sich die Brennerei auf deren wichtigste Zutat konzentriert: die Gerste. Hier arbeiten man sehr eng mit wenigen, ausschließlich schottischen Farmern zusammen, immer im Hinblick auf Natur, Mensch und Geschmack. Mit den Partnerfarmen teilt man nicht nur den Wunsch, dem Boden auf möglichst schonende Weise die beste Gerste zu entlocken, sondern auch, dabei weder unserer Natur noch den zukünftigen Generationen zu schaden.

CLASSIC LADDIE IN 30 SEKUNDEN

Einzigartiger Single Malt in ikonischer Flasche, das Flaggschiff der Bruichladdich Brennerei.

The Classic Laddie präsentiert sich elegant und floral. Unser ungetorfter Klassiker wird aus 100 % schottischer Gerste mittels langsamer trickle Destillation hergestellt, nicht kältefiltriert, vollständig auf der Insel Islay gereift und abgefüllt. Als der Inbegriff der Philosophie von Bruichladdich steht er für die Liebe zu Schottland (insbesondere Islay), unserer Community und einem guten Dram.

VERKOSTUNGSNOTIZEN

Der floral elegante Klassiker des Hauses ist ein sehr zugänglicher Single Malt mit Noten von reifen, grünen Früchten, braunem Zucker und süßem Malz.

AUF EINEN BLICK

SCHOTTISCHE GERSTE: Wir verwenden ausschließlich schottische Gerste, 50 % davon sogar direkt von unserer Insel Islay.

KEIN TYPISCHER ISLAY WHISKY: Einer von nur zwei ungetorften Inselwhiskys. Elegant-florale Aromatik.

OHNE ZUSÄTZE: Die Farbe des Whiskys stammt ausschließlich von der Reifung im Eichenholzfass.

50% FÜR MEHR GESCHMACK: The Classic Laddie wird mit 50 % vol. abgefüllt. Der Industriestandart bewegt sich zwischen 40–46 % vol., wir sind jedoch der Meinung, dass sich Mundgefühl und Aromen am besten bei 50% präsentieren und der Genießer bei Bedarf selbst ein wenig Wasser hinzugeben kann.

UN-CHILL FILTERED: Kältefiltration ist ein rein kosmetischer Prozess um eventuelle Eintrübungen zu verhindern. Das kommt für uns nicht in Frage, da man dabei die natürlichen Öle, also Aromenträger, aus dem Whisky filtert. Lieber verzichten wir auf eine perfekte Optik im Glas zugunsten von perfektem Geschmack und einem cremig-weichen Mundgefühl.

TRANSPARENZ: Jedes Batch unseres Classic Laddie ist ein wenig anders. Deshalb findet man alle Details zu jeder einzelnen Flasche auf unserer Website. Ob das nun den Fasstyp, die Gerstensorte oder aber auch die genaue Herkunft des Getreides betrifft – unter Eingabe des auf der Flasche befindlichen Codes findet man auf Bruichladdich.com alle individuellen Detailinformationen.

HERKUNFT: Per Gesetz ist nicht vorgeschrieben, dass schottischer Whisky aus schottischer Gerste hergestellt werden muss. Wir aber tun das ganz bewusst.

Wo Scotch drauf steht, sollte auch Scotch drin sein… unsere Gerste stammt deshalb zu 100 % aus Schottland, vollständig rückverfolgbar „from bottle to farm” – und das seit 2016.

ALTER: The Classic Laddie ist ein Vatting, das Adam Hannett erlaubt, auf eine große Bandbreite an perfekt gereiften Fässern zurückzugreifen, um den berühmten, elegant-floralen Klassiker der Bruichladdich Brennerei zu kreieren.

NACHHALTIGE VERPACKUNG: Das neue Design der berühmten aquafarbenen Classic Laddie Flasche ermöglicht uns unglaubliche 65 % CO 2 -Reduktion (leichteres Glas). Die Entscheidung, zukünftig auf Metalltubes zu verzichten, fiel uns zwar nicht leicht, war aber notwendig, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Als zertifizierter B Corp Betrieb idt Bruichladdich stolz darauf, die hohen Standards und Vorgaben in Sachen Umweltschutz und soziales Engagement mit Hilfe der perfekten Balance zwischen Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die Destillerie nutzt ihre Marktkraft, um in der Whiskywelt etwas zu bewegen und sie auch für die Zukunft zu wappnen.

