Der deutsche Whiskyshop Angelsshare whisky, Veranstalter der Vogtland Spirits – Whiskymesse und unabhängiger Abfüller, startete vor einiger Zeit ein Kunstprojekt mit Berufsfachschülern für Produktdesign der Berufsfachschule Selb – es ging darum, im Fach Schriftgestaltung Chalkboards zum Thema „Whisky in Schottland“ zu gestalten.

Der Wettberwerb ist nun abgeschlossen – und was dabei an interessanten Entwürfen herauskam, können Sie untenstehend nachlesen:

Schüler designen Chalkboards für Angels‘ Share

Nach intensiven Stunden der Auseinandersetzung mit dem Thema „Whisky“ war es für die Selber Berufsfachschüler für Produktdesign nun soweit: sie konnten ihre liebevoll gestalteten Chalkboards vor Publikum in Rehau präsentieren.

Für die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Produktdesign stand nach den Weihnachtsferien etwas ganz Besonderes im Stundenplan. Fachoberlehrer Ingo Dittrich hatte für das Fach Schriftgestaltung ein Projekt mit einem echten Kunden und Kooperationspartner an Land gezogen: Mit der Firma Angels‘ Share mit Standorten in Rehau, Plauen und Zwickau sollten Chalkboards zum Thema „Whisky aus Schottland“ entstehen.

Zum Projektstart im Januar hatte Dittrich Verkaufsberater Manuel König aus dem Rehauer Geschäft zu einem Briefing der angehenden Designer eingeladen. „Unser Partner würde die fertigen Chalkboards zu Tastings und Messeauftritten mitnehmen. Wenn es die schottischen Partner möchten, werden die Chalkboards in die entsprechenden Destillerien mitgenommen und auch dort präsentiert“, erklärte Dittrich den begeisterten Schülerinnen und Schülern. König gab ihnen bei dieser Gelegenheit einen tieferen Einblick in die Herstellung des „Wassers des Lebens“, die Übersetzung des Begriffs „Whisky“ abgeleitet von einem alten schottisch-gälischen Wort. „Auf den Chalkboards sollen die Whiskyflasche, die Destillerie, das Logo, die Region, aus der der Whisky stammt, das Tasting und Nosing und, soweit es der Whisky zulässt, seine Geschichte erzählt werden“, lautete die Aufgabe. Nach dem Auslosen der Whiskys arbeiteten die Kreativen im Laufe der letzten drei Monate sowohl mit Schrift als auch bildhaft an ihren Entwürfen.

Bei der Abschlusspräsentation im Rehauer Café „El Gusto“ stellten 28 Schülerinnen und Schüler nun ihre Ergebnisse vor. „Es war eine anstrengende und gleichzeitig spannende Zeit“, resümierte Dittrich. „Recherchearbeit, Scribbles, Entwurfsausarbeitungen auf schwarzem Tonkarton, die Zwischenpräsentation vor dem Kunden und schließlich die Endausführung mit den eingearbeiteten Änderungswünschen liegen nun hinter euch. Schon bei unserer kleinen Ausstellung in der Schule wurde sichtbar, wie großartig ihr die Aufgabe umgesetzt habt“, fasste der Fachoberlehrer die Arbeiten zusammen. Sein Dank ging auch an den Kooperationspartner „Angels‘ Share“ und insbesondere an Manuel König, der „uns immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Danke auch an El Gusto-Inhaberin Nina-Maria Lottes, dass wir unsere Arbeiten in diesem Ambiente präsentieren dürfen.“ In Mini-Präsentationen von drei Minuten erläuterten die Designer in spe ihr Herangehen, die Alleinstellungsmerkmale ihrer Whiskys und schließlich ihre Boards. Gespannt und sichtlich begeistert waren neben den Zuhörern auch die Kooperationspartner Manuel König, Auszubildender Simon Wünsch und Geschäftsführer Stephan Roth von Angels‘ Share. Einen Gewinner mit dem besten Entwurf zu küren, fiel ihnen daher besonders schwer.

Besonders freute die Schülerinnen und Schüler zu hören, dass alle für ihre harte Arbeit belohnt werden: Jeder Teilnehmer erhielt zwei Freikarten für die „Vogtland Spirits“, die größte Open Air Messe für Whisky, Gin, Rum und Zigarren für Mitteldeutschland in Greiz und eine Tasche mit kleinen Überraschungen. Den dritten Platz teilten sich schließlich Alja Hummel und Stella Raab. „Der Sieger kann sich über einen ganz besonderen Preis freuen: Er darf ein eigenes Label für einen Whisky entwickeln, von dem es nur eine sehr limitierte Stückzahl geben wird. Außerdem geht davon auch eine Flasche in seinen Besitz. Mit einem minimalen Vorsprung gewonnen hat Niklas Baltes und seinem Entwurf für ‚Annandale‘, hinter Tony Korn und dem ‚Wolfsburn‘“, verkündete Stephan Roth.