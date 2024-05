Serge verkostet: Jede Menge Linkwood

Zum Monatsbeginn widmet sich Serge Valentin mit seinen Verkostungsnotizen der Brennerei Linkwood in der Speyside – eine der am häufigsten im Sortiment unabhängiger Abfüller zu findenen Destillerien. Das ist kein Schaden, denn es gibt viele wirklich trinkenswerte Whiskys von dort, was auch die heutige Verkostung unter Beweis stellt.

Ohne viel Vorrede: Hier sind die Wertungen der Verkostung in unserer gewohnte tabellarischen Übersicht:

Abfüllung Punkte

Lindowie 16 yo 2007/2023 (54.3%, The Whisky Cask Company, PX sherry, 281 bottles 85 Linkwood 11 yo 2010/2022 (53.2%, Valinch & Mallet, Young Masters Edition, cask #134, 550 bottles) 87 Linkwood 2008/2022 (56%, Or Sileis, cask #WG768E, 285 bottles) 87 Linkwood 13 yo 2010/2023 (55.9%, DH Global Spirits, Connoisseurs Dram, new wood, cask #306750, 358 bottles) 88 Linkwood 15 yo 2008/2023 (51.7%, Maltbarn for Shinanoya Japan, sherry, 146 bottles) 88 Linkwood 10 yo 2011/2022 (52.5%, The Cooper’s Choice, bourbon cask, cask #303532, 318 bottles) 86 Linkwood 10 yo 2013/2023 (56.9%, Berry Bros. & Rudd, LMDW New Vibrations, hogshead, cask #303792, 310 bottles) 87 Linkwood 30 yo 1993/2023 (50.2%, Hunter Laing, Platinum Old & Rare, refill hogshead, 205 bottles) 90