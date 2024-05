Zwei Neue von The Westfalian – und ein Malts of Scotland Bruichladdich Special zum Fèis Ìle

Interessantes gibt es von Thomas Ewers und seinen beiden Marken The Westfalian und Malts of Scotland zu vermelden: Bei The Westfalian kommen sowohl ein getorfter Single Malt aus einem ex-Tomatin Sherry Hogshead und ein 12 Jahre alter Single Grain aus einem ex-Ben Nevis Sherry Hogshead – und von Malts of Scotland ein 17 Jahre alter Bruichladdich aus einem Sauternes Wine Cask zum Fèis Ìle.

Hier die genaueren Infos und Bezugsquellen dazu:

Neues im Glas von The WESTFALIAN

Fruchtig, rauchig, überzeugend. So präsentieren sich die beiden neuen Abfüllungen von The WESTFALIAN. Da hätten wir zum einen den rauchigen Single Malt TW195 – ein echter Genuss für alle, die es gerne intensiv mögen. Und dann gibt’s noch einen besonderen Grain Whisky, der aus 100% Weizen gebrannt wurde, den TW8.

Der Single Grain ist mit 12 Jahren der älteste Whisky, den The WESTFALIAN bisher veröffentlicht hat. Ein echter Meilenstein.

Single Malt Whisky peated – TW195 – 7 Jahre

ex. Tomatin Sherry Hogshead

2017-2024

55.9% vol.

421 Flaschen

Single Grain Whisky – TW8 – 12 Jahre

ex. Ben Nevis Sherry Hogshead

2012-2024

62.5% vol.

266 Flaschen

MALTS OF SCOTLAND mit neuem Bruichladdich Special zum Fèis Ìle

Am Sonntag, den 26. Mai, veröffentlicht MALTS OF SCOTLAND ihr ganz eigenes Special zum Fèis Ìle. Es ist eine Abfüllung, die der schottische Sänger Robin Laing ausgesucht hat. Er selbst hat eine tiefe und langjährige Beziehung zum ehemaligen Master Destiller Jim McEwan und Thomas Ewers, dem Gründer von MALTS OF SCOTLAND.

Diese Single Cask Abfüllung ist mit nur 205 Flaschen in kleiner Stückzahl erhältlich. Zu bekommen ist der 17-jährige Bruichladdich im Onlineshop unter www.my-whisky-shop.com, im Warehouseshop in Paderborn und auf der Insel Islay während des Festivals.

Bruichladdich – 17y

Robin´s French Inspiration

Cask No. MoS24002

Sauternes Wine Cask

2007-2024

59.2% vol.