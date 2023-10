Serge verkostet: Benromach als Duo

Einen herbstlichen Stil, so Serge Valentin in der Einleitung zu seiner heutigen Verkostung auf Whiskyfun, weisen genau genommen die beiden Einzelfass-Abfüllungen der Speyside-Destillerie Benromach auf. Die Single Casks wurden von der Brennerei für den französischen Händler La Maison du whisky abgefüllt. Ausschweifend und ausgiebig lobt Serge den ersten Benromach in der Session des Tages. Er sei perfekt und sein bevorzugter Stil. Die 93 Punkte, mit der Serge diese Abfüllung bewertet, erreicht das zweite Bottling der Session nicht ganz. Die Übersicht:

Abfüllung Punkte

Benromach 21 yo 2002/2023 (58.3%, OB, LMDW New Vibrations, 1st fill bourbon barrel, cask #364, 185 bottles) 93 Benromach 22 yo 2001/2023 ‚Organic‘ (57.9%, OB, LMDW New Vibrations, virgin oak cask, cask #237, 274 bottles) 88