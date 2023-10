Mit dem Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit findet die beliebte Serie der Islay-Brennerei ihren Höhepunkt und ihr Finale: Barry MacAffer hat für diese 34 Jahre alte Abfüllung Whisky aus 1st Fill Bourbon-Fässern und PX-Fässern ausgesucht und miteinander vermählt.

Der mit 45,5% vol. Alkoholstärke abgefüllte Laphroaig Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit ist natürlich ohne Kühlfiltrierung und ohne Farbstoffe abgefüllt und wird im ausgesuchten Fachhandel zu einem UVP von 1.340,- Euro angeboten. Wir haben zu ihm Informationen von Laphroaig übermittelt bekommen, darunter auch die Tasting Notes, die wir hier gerne mit Ihnen teilen:

Laphroaig bringt mit Ian Hunter Book 5: Enduring Spirit das große Finale der Serie

Book Five: Enduring Spirit ist der Höhepunkt unserer Ian Hunter-Reihe mit Sammlerstücken gereifter Single Malts zur Feier und zu Ehren eines bedeutenden Mannes in der Geschichte von Laphroaig und seiner nachhaltigen Wirkung. Diese letzte Veröffentlichung ehrt das Erbe des letzten Besitzers und Leiters der Laphroaig-Destillerie aus der Familie Johnston. Es handelt sich um einen äußerst seltenen Whisky einer sehr limitierten Reihe – ihn zu besitzen, bedeutet die Teilhabe an unserer Geschichte und Tradition.

Vor dem Hintergrund der langen Tradition von Islay und seiner Bevölkerung sorgte die erstaunliche Zukunftsvision von Ian Hunter für das Wachstum von Laphroaig. Dank seines Engagements und seiner Leidenschaft kommst du heute in den Genuss eines Scotch Whiskys mit ganz besonderem Geschmack, der ihn von der Masse abhebt.

Nach seinen Reisen in die USA begann Ian damit, für unseren Reifungsprozess ehemalige Bourbon-Fässer aus amerikanischer Eiche zu nutzen. Und er richtete unsere Malztennen ein, die wir bis heute nutzen. Seine Vision und sein Einfluss tragen zum bekannten Geschmack unseres Whiskys bei und haben weiterhin Einfluss auf die Verfahren und Techniken unserer Destillerie. Sämtliche Generationen unseres Destillerieteams wurden inspiriert von der Infrastruktur, die er eingeführt hat und dem Erbe, das er hinterlassen hat.

Der fünfte und letzte Teil dieser bekannten Reihe ist ein 34 Jahre alter Single Malt mit faszinierenden Aromen: Klassischer Laphroaig-Torf kombiniert mit fruchtigen Blaubeerakzenten und süßem, köstlichem Buttertoffee. Diese Kombination aus klassischen und modernen Aromen bringt die einzigartige Vision von Ian Hunter für den Whisky von Laphroaig zum Ausdruck. Ein Erbe, das in diesem Whisky mit Sicherheit fortbesteht.

Ich glaube wirklich, dass Ian Hunter stolz auf diesen Tropfen wäre. Dieses Glas enthält genau die Tradition, die mit ihm begann Barry MacAffer, Laphroaig Distillery Manager

AROMA

Leicht torfig mit Noten von verbranntem Holz. Florales grünes Malz, Zuckerwatte und Karamell und leichte Fruchtnoten von Blaubeere und Himbeere.

GESCHMACK

Süß und würzig, mit den charakteristischen torfigen Noten von Laphroaig und einem Hauch kalter Grillasche.

Gesalzenes Karamell, geröstete Kastanien, ein Hauch von Pfirsich, Trockenblumen und weißem Pfeffer.

NACHKLANG

Torfig und malzig, mit Pralinennoten und anhaltender Süße.