Balblair 21 yo erscheint in Deutschland

Die im letzten Monat erschienene Abfüllung Balblair 21 Years Old (unseren Bericht über seine Präsentation in London finden Sie hier) ist ab dem 3. November im ausgesuchten Fachhandel in Deutschland erhältlich. Der Single Malt lagerte 15 Jahre lang in amerikanischer Eiche, finalisiert wurde seine Reifung dann sechs Jahre lang in Oloroso-Fässern. Seine UPV beträgt 350 €, alle weiteren Informationen finden Sie in der folgenden Pressemitteilung von Eggers & Franke:

NEU | Balblair 21 YO – Ein zeitloses Kunstwerk

Patience, deliciously rewarded .

Tauchen Sie ein in die zeitlose Welt von perfekt gereiftem Whisky.

Balblair, die für ihre eleganten, erdig-würzigen Whiskys berühmte Highland Single Malt Scotch Brennerei, ist stolz auf ihr neuestes Meisterwerk – Balblair 21. Dieser außergewöhnliche Whisky reifte für 15 Jahre in amerikanischer Eiche, bevor er sein sechsjähriges Finish in spanischen Olorosofässern erhielt. Traditionelles Handwerk, die richtige Fasswahl und jede Menge Zeit – das einfache Geheimnis für die überragende Komplexität und Eleganz des Balblair 21.

Balblair 21 ist der älteste Single Malt innerhalb der aktuellen Kernkollektion der Marke und verkörpert, wenn auch auf einem gehoberen Level, natürlich auch den einzigartigen Stil und Charakter der Brennerei.

Dieser außergewöhnliche Single Malt ist ein Zeitzeugnis und zugleich zeitlos in seiner Art. Viel Geduld und Hingabe waren notwendig, um nach 15 Jahren Reifung in ausgewählten amerikanischen Eichenfässern sowie einem Finish für weitere sechs Jahre in handverlesenen spanischen Olorosofässern dieses verführerische Zusammenspiel von würzig-fruchtigen Aromen, diese intensiv goldene Bernsteinfarbe und den überaus langen Nachklang mit Noten von dunkler Schokolade und tropischen Früchten zu erhalten.

Voller Stolz können wir behaupten, dass unser Balblair 21 Jahre ein sehr ehrwürdiger Vertreter für Whisky aus den schottischen Highlands ist. Jeder Tropfen dieses komplexen Malts verrät um den Einfluss von purem Quellwasser, handverlesenen Eichenfässern, Handwerk und dem Faktor Zeit. Ein Ausnahmewhisky für Spirituosenkenner und leidenschaftliche Fans von perfekt gereiftem Single Malt Whisky.

Der nur in limitierter Auflage verfügbare Balblair 21 (46% vol.) ist ab 03. November zu einem UVP von 350,00€ im ausgesuchten Fachhandel verfügbar.

AUF EINEN BLICK

Balblair 21 YO

15 Jahre Reifung in ausgewählten amerikanischen Eichenfässern

Finish für weitere 6 Jahre in handverlesenen spanischen Olorosofässern

Unpeated Single Malt Scotch Whisky

Abgefüllt mit 46% vol.

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

UVP 350,00€

Verfügbar ab dem 03. November 2023 (solange der Vorrat reicht)