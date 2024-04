Ian Urquhart im Alter von 76 Jahren verstorben

Bereits am 15. März 2024, wie der Whisky Advocate berichtet, ist Ian Urquhart friedlich in Elgin verstorben. Er war Mitglied der dritten Generation der Urquhart-Familie, die den unabhängigen schottischen Abfüller und Whiskybrenner Gordon & MacPhail leitete.

Bereits während seiner Schulferien half Ian Urquhart im Geschäftvon Gordon & MacPhail in Elgin aus. Später sammelte er Erfahrungen im Wein- und Spirituosenhandel. Nachdem er beim bekannten Warenhaus Harrods tätig war und arbeitete in London und Frankreich, bevor er dann wieder 1967 zu Gordon & MacPhail wechselte. Hier leitete er dann unter anderem in den 1990er Jahren Ian den Kauf und die Wiedereröffnung der 1983 stillgelegten Benromach Distillery. Ian Urquhart war 15 Jahre lang bis 2007 managing director bei Gordon & MacPhail und anschließend non-executive director bis 2013.

Unser herzliches Beileid gilt seiner Familie und seinen Freunden.