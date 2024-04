Zweiter Whisky aus der Animals of Scotland Serie von The Caskhound erschienen: 13 Jahre alter Teaninich aus dem Rotweinfass

Nach der Premiere der Abfüllungsserie Animals of Scotland von The Caskound und der Grafikerin Lana Mathieson Anfang März (damals war es ein Staoisha), legt das Duo nun mit der zweiten Ausgabe nach: Ein 13 Jahre alter Teaninicht mit dem Highland Stag auf dem Etikett ist ab sofort erhältlich. Wo man ihn bekommen kann und was er dem interessierten Whiskygenießer bietet, finden Sie nachfolgend in der uns übermittelten Info:

Antlers up for a great Whisky“:

THE CASKHOUND & LANA MATHIESON beschwören mit dem zweitem ANIMALS OF SCOTLAND-Bottling den Geist der Highlands

Mit dem nunmehr zweiten Bottling seiner limitierten Abfüllungsreihe ANIMALS OF SCOTLAND nimmt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel diesmal die schottischen Highlands auf’s Geweih: charakterstark, kraftvoll und verdammt süffig zugleich, kommt der 13-jährige TEANINICH mit Vollreifung im edlen Red Wine Barrique ins Glas – und verkörpert damit perfekt den Geist des das Flaschenetikett zierenden „Highland Stag“!

„Whisky & Wilderness: Savour the true Highland Spirit“

In seiner Serie ANIMALS OF SCOTLAND vereint der unabhängige Abfüller aus Schwaben ausgewählte Einzelfassabfüllungen schottischer Single Malts mit den Zeichnungen der Künstlerin Lana Mathieson, die detailreich und mit einem liebevollen Augenzwinkern die ikonische Tierwelt Schottlands zelebrieren.

Mit dem Motiv des legendären „Highland Stag“ auf der Front, bildet der TEANINICH eine flüssige Hommage an die Tierwelt und unerschütterliche Wildheit der schottischen Highlands. Der vielschichtige Highland Malt aus dem rauen Nordosten Schottlands ist der passende Begleiter, um in Gedanken durch die endlosen Highlands zu streifen, dem majestätischen Rotwild in einsame Glens zu folgen und mit jedem Schluck die Magie dieser einzigartigen Landschaft zu erleben …

Ein Highland Gentleman mit fruchtigem Herzen

Die TEANINICH DISTILLERY nahe Alness in den Northern Highland gehört zu den Arbeitspferden von Diageo und produziert größtenteils Stoff für deren Blends. Als Einzelfassabfüllung zunächst seltener anzutreffen, erfreut sich der Single Malt dank seiner Vielseitigkeit aber zunehmender Beliebtheit. Der Grundcharakter des TEANINICH mit seiner Malzigkeit, den exotischen, an japanischen Grüntee und Bisongras erinnernden Noten und der ausgeprägt öligen Textur, setzt auch bei der Vollreifung im erstbefüllten Rotwein Barrique noch deutliche Akzente. Am Ende weiß dieser ‚Highland Laird‘ mit einer gut ausbalancierten Mischung aus klassischer Wein-Aromatik, üppigen Frucht- & Gewürznoten, cremiger Schokolade und einem Hauch feiner Tannine Nase und Gaumen zugleich zu begeistern.

„Animals of Scotland“-Collection: TEANINICH

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2011/2024) • 52,8 % ABV Natural Cask Strength

Fully Matured in a First Fill Red Wine Barrique

Auflage 367 Flaschen (0,7 l) à 77,90 Euro (UVP)

Nose: zu Beginn grasige und florale Noten, die von reifem Apfel, weinigen Aromen und einem Mix aus Rosinen, Tabakblättern und Tee abgelöst werden; anschließend begegnen uns Weinberg-Pfirsiche, Kräuterhonig und Würze, am Ende gibt es noch eine Kelle warme Vanille-Soße über Plunderteilchen und einen Hauch von Haferflocken

Palate: ölig-samtiger Antritt, wärmend und mit viel Süße, würzigen Weinaromen und Kirschen in Schokolade, abgelöst von Vanillekipferln, Zimt, Gewürzkuchen und einer leichten Pfeffrigkeit. Danach treffen wir auf Orangen-Schokolade, einen Hauch von Pflaumenmus und Tannine

Finish: mittellang und trocken, mit einer Melange aus Kakaopulver, Gewürzen und angenehmen Eichennoten

FAZIT: Highland Fusion: malzig-würzige Robustheit trifft auf fruchtige Finesse

Wie bei THE CASKHOUND üblich, können Sie diesen Single Malt ungefärbt, unfiltriert und in natürlicher Fassstärke genießen. Sie finden den Teaninich ab Montag, den 1. April 2024 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Weitere Abfüllungen der ANIMALS OF SCOTLAND Collection stehen übrigens schon in den Start-löchern. Mehr Informationen dazu gibt es in Kürze …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.